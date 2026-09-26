Cruz Azul vs. Toluca EN VIVO: ¿A qué hora y en dónde ver el ‘duelazo’ de la Jornada 10 de la Liga MX?

¿Se le aparecerá el ‘chamuco’ a Joel Huiqui? Cruz Azul y Toluca protagonizan uno de los duelos más atractivos de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX, en el que la ‘Máquina’ tiene la obligación de reencontrarse con el triunfo ante el líder general de la competencia.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui busca recuperar terreno después de caer 1-0 frente a Monterrey y de sufrir una dolorosa derrota ante Inter Miami en la final de la Campeones Cup, encuentros en los que los celestes mostraron un nivel inferior al exhibido en el triunfo de 4-3 sobre América en el Clásico Joven.

Mientras que los ‘Diablos Rojos’ dejaron escapar la oportunidad de despegarse de Chivas en la tabla general de la Liga MX tras caer sorpresivamente 3-2 ante Santos Laguna en la ‘Bombonera’.

Ambos equipos deberán encarar el encuentro con modificaciones en sus alineaciones debido a la Fecha FIFA.

¿Cuándo y dónde ver Cruz Azul vs. Toluca EN VIVO de la J10 de la Liga MX?

El partido entre la ‘Máquina’ y los ‘Diablos Rojos’ se juega este sábado 26 de septiembre en el Estadio Banorte, donde los locales buscan reducir la diferencia de 4 puntos que existe entre ambos clubes.

Partido : Cruz Azul vs. Toluca

: Cruz Azul vs. Toluca Fecha : sábado 26 de septiembre

: sábado 26 de septiembre Horario : 16:50 horas, tiempo del centro de México

: 16:50 horas, tiempo del centro de México Sede : Estadio Banorte

: Estadio Banorte Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

Cruz Azul Cruz Azul viene de una semana de perder ante Inter Miami en la Campeones Cup y ante Rayados de Monterrey en la última jornada de la Liga MX. (Fotografía. Cuartoscuro)

¿Cuáles son las posibles alineaciones de Cruz Azul y Toluca?

La Fecha FIFA tendrá un impacto directo en los 2 equipos. Cruz Azul y Toluca suman 7 ausencias por convocatorias internacionales, por lo que Joel Huiqui y Antonio Mohamed tendrán que recurrir a distintas variantes.

La ‘Máquina’ no contará con el guardameta Kevin Mier, convocado por Colombia, además de Erik Lira y Jeremy Márquez, quienes se encuentran con la Selección Mexicana.

Toluca también pierde piezas importantes para el partido. Everardo López y Jesús Gallardo fueron convocados por Rafael Márquez con el ‘Tri’, mientras que Federico Viñas se encuentra con Uruguay y Santiago Simón, con Argentina.

Cruz Azul

Andrés Gudiño

Alan Mozo

Willer Ditta

Gonzalo Piovi

Omar Campos

Agustín Palavecino

Carlos Rodríguez

José Paradela

Christian Ebere

Luka Romero

Gabriel Fernández

Toluca

Luis García

Diego Barbosa

Bruno Méndez

Federico Pereira

Brian García

Franco Romero

Nicolás Castro

Helinho

Jesús Angulo

Alexis Vega

Paulinho

Toluca Debido a una expulsión en el primer tiempo, Toluca perdió en casa ante Santos Laguna en la jornada 9 de la Liga MX (Fotografía. Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Cómo llegan Cruz Azul y Toluca a la Jornada 10 del Apertura 2026?

El actual campeón del futbol mexicano llega con 15 puntos después de 9 jornadas, producto de 5 victorias y 4 derrotas. En su último compromiso, Cruz Azul cayó 1-0 ante Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA con gol de César Garza.

La campaña de la ‘Máquina’ ha sido irregular, situación que ya genera dudas sobre la continuidad de Joel Huiqui en la dirección técnica. Cruz Azul inició con triunfos ante Puebla y Atlético de San Luis en las primeras jornadas y también se impuso 3-1 a los ‘Diablos Rojos’ en el Campeón de Campeones.

Sin embargo, perdió el rumbo con 3 derrotas consecutivas ante Atlante, Tijuana y Atlas. A estos resultados se sumó la eliminación de la Leagues Cup, tras caer frente a Chicago Fire en la última jornada de la Fase Uno.

Posteriormente, los celestes recompusieron el camino con triunfos ante Necaxa, Santos y América. Sin embargo, volvieron a descarrilarse en la última semana: perdieron ante Inter Miami en la Campeones Cup y después cayeron frente a Rayados como visitantes en la Liga MX.

Toluca se presenta en el Estadio Banorte como líder del torneo con 19 puntos, después de 6 triunfos, un empate y únicamente 2 derrotas. Los ‘Diablos Rojos’ acumulan 20 goles a favor y 9 en contra, aunque vienen de sufrir una remontada frente a Santos en el Nemesio Diez.

A pesar de todo, lograron conquistar el título de la Leagues Cup ante Monterrey y buscarán tomar revancha ante el cuadro cementero por la dura derrota que sufrieron en el último duelo entre ambos, además de conservar el liderato de la tabla general del Apertura 2026.