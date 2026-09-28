Clima en CDMX y Edomex: Temperaturas entre 7 y 26°C para el martes 29 de septiembre

Así estará el clima para la CDMX y el Edomex este martes 29 de septiembre.

El martes 29 de septiembre, el clima en la Ciudad de México y el Estado de México estará dominado por cielo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas que irán de una mínima de 7°C a una máxima de 26°C en la región del Valle de México.

¿Qué temperaturas habrá mañana en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, las temperaturas estarán entre 12.3°C y 24.7°C, con cielo nublado y viento de 5 km/h. Toluca, en el Estado de México, será la ciudad más fría, con mínimas de 7.0°C y máximas de 18.3°C, también bajo un cielo cubierto.

Para Naucalpan, en el Estado de México, se esperan temperaturas de 12.0°C a 23.7°C, con cielo nublado. Ecatepec, por su parte, registrará la máxima más alta de la región con 26.0°C, y una mínima de 12.7°C. Ambas ciudades mantendrán vientos de 5 km/h.

¿Habrá lluvias mañana en el Valle de México?

A pesar del cielo nublado en gran parte del Valle de México, el pronóstico no indica una alta probabilidad de lluvias significativas para el martes 29 de septiembre. Las condiciones atmosféricas se mantendrán estables, sin alertas de tormentas o aguaceros intensos en la CDMX o Edomex.

Los vientos serán ligeros en toda la zona, con velocidades que rondarán los 5 km/h en la Ciudad de México, Naucalpan y Ecatepec, y de 4 km/h en Toluca. No se prevén ráfagas fuertes que puedan generar algún tipo de alerta, manteniendo un ambiente tranquilo.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Martes 29 de septiembre : Máxima de 25°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Miércoles 30 de septiembre : Máxima de 26°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 26°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Jueves 1 de octubre: Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que el cielo nublado persistirá en la región. Las temperaturas se mantendrán en rangos similares, con ligeros cambios. El miércoles 30 de septiembre se espera la máxima más alta de 26°C, mientras que el jueves 1 de octubre bajará a 23°C.

¿Cómo prepararse para las temperaturas en CDMX y Edomex?

Ante las temperaturas frescas de la mañana, especialmente en Toluca, se recomienda abrigarse bien al salir de casa. Durante la tarde, con máximas de hasta 26°C, se sugiere usar ropa ligera y mantenerse hidratado, bebiendo suficiente agua a lo largo del día.

Para evitar resfriados por los cambios de temperatura, es aconsejable vestir en capas. Aunque no se esperan lluvias, llevar un paraguas ligero puede ser útil. Se recomienda consultar el pronóstico actualizado antes de realizar actividades al aire libre.

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