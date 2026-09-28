Wall Street inicia ‘en rojo’ por presión inflacionaria por guerra en Irán: ¿Cuánto caen las acciones HOY?

Las preocupaciones en torno a nuevas presiones inflacionarias, ante un enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, deterioro el apetito por activos de riesgo, lo que se traduce en pizarras en rojo al interior de las plazas bursátiles a nivel global.

En Wall Street, el Nasdaq encabeza las bajas con 1.0 por ciento, hacia las 26 mil 807.21 unidades, seguido por el Dow Jones con 0.77 por ciento menos, en los 51 mil 427.11 enteros, y el S&P 500 con 0.75 por ciento a la baja, ronda en los 7 mil 684.67 puntos.

“Prevemos que los eventos geopolíticos y el riesgo inflacionario se mantengan como el principal catalizador para la sesión. Los precios del petróleo repuntan y la presión en rendimientos se agudiza en la medida en la que decae el optimismo sobre un acuerdo para atenuar los efectos de la guerra en el Medio Oriente, incluso a pesar de que Arabia Saudita reanudó el flujo de crudo a través del oleoducto Este-Oeste”, indicaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa HOY 28 de septiembre?

En México los dos centros bursátiles presentaron descensos de 0.43 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 64 mil 712.47 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 309.74 enteros, baja 0.59 por ciento.

Del lado de Europa los movimientos son principalmente positivos, empezando por el CAC 40 de Francia que sube 0.19 por ciento, en los 8 mil 93.04 enteros, le sigue el FTSE 100 de Londres con 0.14 por ciento más, en los 10 mil 710.55 puntos, el DAX en Alemania gana 0.03 por ciento, en las 25 mil 413.62 unidades, mientras que el IBEX 35 de España con 0.31 por ciento menos, ronda en los 19 mil 41.70 enteros.

Mientras que en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 95.33 dólares por barril, ya que suma 3.16 por ciento, mientras que el Brent con 3.20 por ciento más, cotiza en los 107.66 billetes verdes por unidad.