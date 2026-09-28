Walmart México impulsa la colaboración empresarial para avanzar hacia una agenda de regeneración

Walmart de México y Centroamérica realizó el Summit de Regeneración 2026, un encuentro en el que la compañía presentó avances, compromisos y resultados de su Agenda ESG ante grupos de interés clave.

El evento reunió a líderes empresariales, autoridades y aliados estratégicos para abordar los retos ambientales y sociales del país, bajo una premisa: la colaboración puede acelerar soluciones capaces de generar impactos positivos en las comunidades y el planeta.

La agenda comenzó con la bienvenida de Cristian Barrientos Pozo, Presidente y Director General de Walmart de México y Centroamérica; y continuó con la participación de Altagracia Gómez, quien abordó el papel del sector empresarial en la construcción de alianzas para una prosperidad compartida.

Posteriormente, Javier Andrade Vicepresidente Senior de Compras Autoservicio de Walmart de México y Jacques Ponty, CEO y director general de Danone México, participaron en una conversación sobre el aprovechamiento de excedentes y la reducción del desperdicio alimentario. El programa también incluyó el panel “Liderando el cambio: historias de éxito en la ruta Zero Waste”, con la participación de ejecutivos de Walmart y Henkel.

En otro de los espacios estuvo dedicado a iniciativa Reciclamanía y la construcción de soluciones circulares junto con aliados estratégicos, con la participación de Javier Treviño, Vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos de Walmart de México y Centroamérica; Fausto Costa, presidente y CEO de Nestlé México; y Oriol Bonaclocha, CEO de Heineken México.

El encuentro cerró con las reflexiones de Kathleen McLaughlin, Chief Sustainability Officer de Walmart Inc., sobre la creación de valor compartido para un futuro regenerativo, y de Rick Ridgeway, quien abordó temas de liderazgo, resiliencia y transformación a partir de las enseñanzas de la naturaleza.

En entrevista para El Financiero, Javier Treviño, Vicepresidente Sr. de Asuntos Corporativos de Walmart de México y Centroamérica, destacó que el Summit se vivió como una cumbre de acción colectiva, en la que líderes empresariales, autoridades y aliados estratégicos compartieron avances, retos y oportunidades para construir una agenda de regeneración.

Javier Treviño, Vicepresidente Sr. de Asuntos Corporativos de Walmart de México y Centroamérica (Lucia Flores)

Treviño explicó que Walmart presentó resultados en materia de economía circular y manejo de residuos. En 2025, la compañía logró reintegrar a la cadena de valor 82.9% de los materiales generados en sus tiendas y clubes del país, como parte de sus esfuerzos para avanzar hacia una mayor eficiencia y circularidad.

Durante ese año, Walmart reincorporó más de 325 mil toneladas de cartón y plástico, mientras que más de 43 mil toneladas de residuos orgánicos fueron transformadas en fertilizantes y biocombustibles. En materia social, canalizó más de 47 mil toneladas de alimentos de excelente calidad a la Red de Bancos de Alimentos de México (Red BAMX), para apoyar a familias en distintas regiones del país.

A estos resultados se sumó Reciclamanía Evoluciona, iniciativa que cuenta con 41 centros de reciclaje en 11 estados, ha permitido recuperar más de 1,200 toneladas de materiales y suma la participación activa de más de 150 mil personas.

Summit de Regeneración 2026

Treviño explicó que el objetivo es hacer del reciclaje una actividad cotidiana y accesible, al permitir que los clientes entreguen residuos limpios, secos y separados mientras realizan sus compras. De esta manera, Walmart busca acercar soluciones de economía circular a los consumidores y facilitar su participación.

La colaboración empresarial fue otro de los ejes del Summit. La participación de compañías como Mondelēz, Nestlé, HEINEKEN, Bimbo, Danone México y Diageo México, entre otras, mostró la capacidad de convocatoria de Walmart para reunir a distintos actores alrededor de desafíos compartidos.

Como parte del encuentro, se entregaron galardones a las distintas empresas que participaron en el Summit, en reconocimiento a su presencia y al papel de las alianzas empresariales dentro de las iniciativas de regeneración.

Con esta visión, Walmart de México y Centroamérica planteó la regeneración como una forma de hacer negocios, que va más allá de reducir impactos ambientales para impulsar acciones que contribuyan a fortalecer los entornos donde opera.

El Summit permitió compartir experiencias, avances y compromisos, y mostró cómo la escala y capacidad de convocatoria de Walmart pueden servir para articular alianzas y acelerar soluciones relacionadas con la economía circular, el aprovechamiento responsable de los recursos y el bienestar de las comunidades.