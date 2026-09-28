Maru Campos pide a la Corte ‘tumbar’ elección en Chihuahua si el narco actúa o hay nexos con candidatos

‘Chihuahua dijo: aquí no’: La gobernadora María Eugenia Campos pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener la reforma electoral estatal que contempla anular una elección si se acredita la intervención del crimen organizado o hay nexos con candidatos.

La mandataria, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, llamó a las ministras y ministros de la Corte a respaldar la legislación aprobada por el Congreso de Chihuahua, cuyo contenido fue impugnado ante el máximo tribunal.

Esta reforma será discutido este martes 29 de septiembre por el Pleno de la Suprema Corte, como parte de las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra diversas reformas electorales aprobadas en Chihuahua.

Maru Campos pide a la Corte proteger la elección en Chihuahua del crimen organizado

La gobernadora Maru Campos defendió la reforma como una respuesta ante la posibilidad de que grupos criminales tengan influencia en los procesos electorales.

Campos afirmó que existen entidades donde el crimen organizado puede intervenir en la definición de candidaturas y resultados electorales, y sostuvo que Chihuahua decidió establecer mecanismos legales para impedirlo.

“No fue una ocurrencia. Fue una respuesta a lo que hemos visto pasar en México: estados enteros donde el narco decide quién se registra, quién compite y quién gana”, señaló.

La mandataria agregó que el objetivo es evitar que la violencia o la presencia de grupos criminales condicionen el voto ciudadano.

“Lo que está en juego no es un artículo de una ley estatal. Es si un estado de la República puede defender sus elecciones del crimen organizado”, sostuvo.

¿Qué dice la reforma electoral de Chihuahua?

Maru Campos explicó que Chihuahua incorporó a su legislación mecanismos para evitar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

De acuerdo con la gobernadora, la reforma establece que una elección puede ser anulada cuando intervenga el crimen organizado y contempla restricciones para impedir que candidatos vinculados con grupos delictivos participen en los comicios.

“En Chihuahua hicimos lo que ningún otro estado del país se había atrevido a hacer: establecer en nuestra ley que una elección se anula si en ella interviene el crimen organizado, y que no puede competir quien tenga vínculos con la delincuencia”, afirmó.

Además, sostuvo que la modificación fue aprobada con el respaldo de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso estatal, con excepción de Morena, cuyos diputados locales votaron en contra, según su señalamiento. Posteriormente, Morena acudió a la Suprema Corte para impugnar la reforma.

¿Qué decidirá la Suprema Corte sobre Chihuahua este martes 29 de septiembre?

Maru Campos pidió a las ministras y ministros confirmar la reforma en su totalidad, al considerar que las disposiciones buscan impedir la intervención del crimen organizado en las elecciones y restringir la participación de personas vinculadas con actividades delictivas.

“Lo que está en juego el martes es precisamente eso: que el voto se decida en las urnas y no en los cuarteles del crimen”, expresó.

La gobernadora también recordó a los integrantes de la Corte que llegaron al máximo tribunal mediante el voto ciudadano y señaló que la resolución será observada tanto en Chihuahua como en el resto del país.

“Chihuahua les pide que confirmen la ley completa”, afirmó Campos.

La decisión de la Suprema Corte está prevista para este 29 de septiembre, cuando el Pleno analice la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.