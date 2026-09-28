¿Qué es Infinity Visión? El nuevo ‘sello de garantía’ para ver ‘Avengers: Doomsday’ en cines

Avengers: Doomsday llegará a los cines de México con una opción de exhibición pensada para quienes buscan una experiencia más inmersiva: Infinity Vision, un formato que Disney presentó con Avengers: Endgame Encore.

El sello se encuentra únicamente en funciones de estas dos producciones de Avengers. Hasta el momento, Disney no ha informado si Infinity Vision será utilizado posteriormente en otros estrenos.

La preventa para adquirir los boletos comenzó este 28 de septiembre en la medianoche en Cinépolis y Cinemex.

'Avengers. Doomsday' es la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel. (Foto: Marvel)

¿Qué es Infinity Vision y cómo funcionan sus salas?

Infinity Vision es un formato de exhibición que se ofrece en pantallas de gran tamaño dentro de algunas salas de cine de México. Actualmente, la certificación está disponible en complejos seleccionados de Cinemex y Cinépolis.

De acuerdo con la información oficial, estas salas buscan ofrecer una experiencia con mayor claridad, mejor definición de imagen y sonido envolvente, elementos que en conjunto pretenden hacer más inmersiva la proyección de Avengers: Doomsday.

A diferencia de otros formatos especializados, Infinity Vision no implica una tecnología de cámaras o un sistema de filmación exclusivo. Es decir, no funciona bajo el mismo concepto que las pantallas IMAX, formato que sí puede involucrar características específicas de producción y exhibición, como ocurrió con La Odisea, de Christopher Nolan.

Para otorgar el sello Infinity Vision, Disney realiza previamente una evaluación de las salas de cine y determina cuáles cumplen con las condiciones necesarias para ofrecer estas funciones especiales.

¿En qué salas de México estará disponible ‘Avengers: Doomsday’ en Infinity Vision?

Las salas que cuentan con funciones de Avengers: Doomsday bajo el formato Infinity Vision (y con exhibiciones de Avengers: Endgame Encore) son las siguientes:

Cinemex

Antara Market.

Antara Platino.

Iztapalapa.

Gran Terraza Coapa, en sus versiones Tradicional y VIP.

Mitikah.

Patriotismo Market.

Oasis Coyoacán.

Pabellón Cuemanco.

Paseo Acoxpa.

Patio Universidad.

Perisur.

Cinépolis

Ajusco.

Copilco.

Parque Delta.

Plaza Oriente.

Tezontle.

Universidad, en sus versiones Tradicional y VIP.

¿Cuánto cuestan los boletos de ‘Avengers: Doomsday’?

Durante la preventa, la cual comenzó este 28 de septiembre, las páginas y aplicaciones de Cinemex y Cinépolis muestran distintos precios dependiendo del formato de la función. Las tarifas señaladas son:

Formato tradicional: 116 pesos.

116 pesos. Platino: 195 pesos.

195 pesos. VIP: 232 pesos.

232 pesos. ScreenX: 160 pesos.

160 pesos. 4DX: 222 pesos.

222 pesos. Macro XE: 156 pesos.

Estas salas ofrecen la certificación de Infinity Vision, además cabe destacar que en caso de comprar las entradas a través de la aplicación o páginas web de ambos cines, se aplica una comisión por servicio de 8 y 6 pesos respectivamente.

La nueva película de 'Avengers' vuelve a reunir a personajes de diferentes universos y líneas temporales. (Foto: EFE/Marvel -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO, CRÉDITO OBLIGATORIO)

¿Cuándo se estrena ‘Avengers: Doomsday’ en México?

El estreno de Avengers: Doomsday en México está programado para el jueves 17 de diciembre de 2026.

La película también tiene funciones de medianoche en la cadena Cinemex, una modalidad que la cadena ha utilizado en otros lanzamientos importantes del Universo Cinematográfico de Marvel.

El multiverso vuelve a ser clave en ‘Avengers: Doomsday’

La historia de Avengers: Doomsday comienza con una nueva amenaza que obliga a distintos grupos de héroes a trabajar juntos: Victor von Doom, también conocido como Doctor Doom, quien es interpretado por Robert Downey Jr.

La cinta reúne a personajes de distintas etapas del Universo Cinematográfico de Marvel y amplía todavía más la conexión entre sus diferentes mundos con la incorporación de los X-Men y Los 4 Fantásticos.

El proyecto es dirigido por Anthony y Joe Russo, quienes anteriormente estuvieron al frente de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Además, los acontecimientos de esta película son antesala para Avengers: Secret Wars, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2027.

De Thor a los X-Men: los personajes confirmados en ‘Avengers Doomsday’

El reparto de Avengers: Doomsday cuenta con varios personajes conocidos del MCU y sumará integrantes de otras franquicias de Marvel. Entre los intérpretes confirmados se encuentran:

Chris Hemsworth: Thor.

Thor. Chris Evans: Steve Rogers.

Steve Rogers. Anthony Mackie: Sam Wilson.

Sam Wilson. Paul Rudd: Scott Lang/Ant-Man.

Scott Lang/Ant-Man. Letitia Wright: Shuri/Pantera Negra.

Shuri/Pantera Negra. Winston Duke: M’Baku.

M’Baku. Simu Liu: Shang-Chi.

Shang-Chi. Danny Ramirez: Joaquin Torres.

Joaquin Torres. Tenoch Huerta Mejía: Namor.

Namor. Pedro Pascal: Reed Richards/Mister Fantastic.

Reed Richards/Mister Fantastic. Hayley Atwell: Peggy Carter.

Peggy Carter. Robert Downey Jr.: Victor von Doom/Doctor Doom.



