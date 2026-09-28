¿Por qué un bombero fue elegido como ‘alcalde’ interino de Juchitán?

El cargo oficial de Francisco Vásquez es comisionado municipal de Juchitán tras la desaparición de poder en ese municipio del Istmo.

Un bombero quedó al frente de Juchitán después de la crisis política desatada por la detención del presidente municipal Miguel ‘N’ y la posterior desaparición del ayuntamiento.

Pero, ¿por qué esa persona quedó en el cargo? La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la elección de Francisco Vásquez ocurrió después de consultas con habitantes de Juchitán y en coordinación con el Gobierno de Oaxaca.

“Le pedí a Rosa Icela que estuviéramos en contacto con ciudadanos para ver quién pudiera cubrir” el puesto, explicó la mandataria al referirse a la participación de la secretaria de Gobernación en el proceso.

Sheinbaum destacó que Francisco Vásquez no pertenece a ningún partido político y es reconocido entre los habitantes de Juchitán, entre otros motivos, por el trabajo que ha realizado al frente del Cuerpo de Bomberos.

¿Quién es Francisco Vásquez, nuevo encargado de Juchitán?

Además de su trabajo como bombero, Vásquez es paramédico, rescatista y comunicador originario de Juchitán. Cuenta con una trayectoria de 19 años en medios y es locutor certificado de la estación XH-TEKA 91.7, de la Corporación Radiofónica Oaxaqueña.

En esa estación conduce Xtiidxanu, un noticiero transmitido en lengua zapoteca y con presencia entre los habitantes de la región del Istmo de Tehuantepec.

La legislación de Oaxaca permite que la persona designada como comisionado municipal permanezca en ese puesto hasta 90 días antes de que el gobernador, en este caso Salomón Jara, proponga al Congreso un concejo municipal que termine el periodo constitucional.

¿Por qué Juchitán se quedó sin alcalde?

La designación ocurrió después de la detención de Miguel ‘N’, quien fue aprehendido el 23 de septiembre tras acusaciones por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Las investigaciones también abarcan el presunto vínculo del excalde de Juchitán con ‘Los Cromos’, un grupo criminal relacionado por autoridades con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La sustitución ordinaria del alcalde también se complicó debido a que Mariano Rosado López, suplente de Sánchez Altamirano, no asumió el cargo. Su domicilio fue cateado durante los operativos realizados en Juchitán y no se le localizó.

Ante la crisis, Salomón Jara solicitó la desaparición del Ayuntamiento, medida que fue aprobada por unanimidad por el Congreso de Oaxaca durante el viernes 25 de septiembre.

La seguridad del municipio también fue reforzada. Más de 250 policías estatales y elementos de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá fueron desplegados en coordinación con fuerzas federales, mientras las autoridades intervinieron la comandancia municipal y revisaron el armamento asignado a los policías locales.