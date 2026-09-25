Juchitán se queda sin alcalde… y sin sucesor: Suplente está prófugo tras ser cateado su domicilio

A más de 24 horas de la detención del presidente municipal de Juchitán, Miguel ‘N’, el Cabildo aún no había definido públicamente quién quedará al frente del Ayuntamiento, mientras Mariano Rosado López, suplente del edil, permanece prófugo, luego de que su domicilio fuera cateado durante un operativo el pasado miércoles.

Rosado López fue registrado ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) como suplente de Sánchez Altamirano en la primera posición de la planilla de la candidatura común de Morena, PVEM y Nueva Alianza Oaxaca, que ganó las elecciones municipales de 2024.

La noche del miércoles, Rosado difundió un comunicado en el que confirmó que autoridades realizaron un cateo en su domicilio. Señaló que presentaría una denuncia para conocer los motivos del procedimiento y afirmó que, desde que participa en la administración pública, ha recibido amenazas.

Sin embargo, no realizó ninguna aparición pública ni precisó dónde se encuentra.

De acuerdo con reportes difundidos tras el operativo, Rosado sería otro de los objetivos de las autoridades y existiría una orden de aprehensión en su contra. Algunas versiones lo señalan como un tercer objetivo prioritario que continúa sin ser localizado.

Hasta ahora, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

El comunicado del Gabinete de Seguridad que informó sobre las detenciones de Sánchez Altamirano y Carlos Alberto N, alias “La Parca”, no menciona públicamente a Rosado ni confirma la existencia de una orden de aprehensión en su contra.

¿Quién es Mariano Rosado, suplente del alcalde de Juchitán?

Rosado López ha ocupado distintos cargos en el Ayuntamiento de Juchitán. Fue síndico hacendario y posteriormente secretario municipal en administraciones anteriores.

Al inicio del actual gobierno municipal, correspondiente al periodo 2025-2027, volvió a ocupar la Secretaría Municipal. Sin embargo, el 12 de agosto pasado presentó su renuncia y el Cabildo designó en su lugar a Fernando Santos Villalobos.

Ahora, su ausencia agrega incertidumbre a la situación política y administrativa de Juchitán.

Durante la mañana de este jueves, regidores permanecían sin fijar públicamente una postura sobre quién deberá asumir las funciones de la Presidencia Municipal y esperaban indicaciones de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca.

El Cabildo está integrado, entre otros concejales, por Zoila Sánchez Altamirano, síndica procuradora, y Ángel Terán Matus, síndico hacendario. Hasta esta mañana, ninguno había sido anunciado formalmente para asumir las funciones de presidente municipal.

¿Quién puede sustituir al alcalde de Juchitán?

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca establece que una orden de aprehensión contra un integrante de un Ayuntamiento constituye una causa grave para la suspensión de su mandato. Sin embargo, corresponde exclusivamente al Congreso del Estado declarar dicha suspensión o, en su caso, una eventual revocación.

La legislación también contempla que, ante determinados supuestos de ausencia, el suplente puede ocupar la Presidencia Municipal. Si este no puede o se niega a asumir el cargo, el Ayuntamiento puede designar a uno de sus concejales.

En caso de que no exista un acuerdo, corresponde intervenir al Congreso local.

Hasta la mañana de este jueves, el Congreso de Oaxaca no había publicado algún acuerdo o procedimiento específico relacionado con la sustitución de Sánchez Altamirano.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno estatal informó únicamente que mantiene comunicación y coordinación institucional con las autoridades municipales para preservar la gobernabilidad en Juchitán, sin precisar quién ejercerá las funciones de presidente municipal.

¿Por qué detuvieron al alcalde de Juchitán?

El alcalde de Juchitán fue detenido el miércoles junto con Carlos Alberto N, alias “La Parca”, durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de Oaxaca.

Ambos cuentan con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Mientras el alcalde permanece detenido y su suplente no ha sido localizado públicamente, el Ayuntamiento de Juchitán enfrenta ahora la definición de quién asumirá formalmente las funciones de la Presidencia Municipal.