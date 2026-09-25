Detienen a 8 personas en distintos operativos de Mazatlán: Decomisan explosivos y 19 armas

Durante el operativo en Mazatlán también fueron decomisados dos vehículos, 6 armas largas, 12 cargadores y 6 chalecos tácticos. (SSPC)

Ocho personas fueron detenidas en Mazatlán, Sinaloa, donde también se aseguraron 19 armas de fuego, más de 2 mil cartuchos y 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal en siete operativos realizados en la entidad, informó este viernes el Gabinete de Seguridad.

Las acciones forman parte del reforzamiento de seguridad ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum en este municipio, uno de los principales destinos turísticos del país y afectado por la ola de violencia que golpea la región desde hace dos años.

En uno de los operativos, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron atacados a tiros durante recorridos en El Quelite, donde detuvieron a seis personas, según la versión oficial.

Entre los arrestados está un hombre identificado por las autoridades como operador de una facción delictiva, sin precisar a cuál pertenece.

¿Qué decomisaron durante los operativos en Sinaloa?

En el lugar fueron decomisados dos vehículos, 6 armas largas, 12 cargadores y 6 chalecos tácticos.

En otra acción, agentes de la SSPC detuvieron a otro presunto integrante de una facción delictiva, a quien las autoridades relacionan con homicidios y otros delitos de alto impacto.

Las fuerzas de seguridad también realizaron acciones en los poblados de Veranos y Siqueros, donde aseguraron armas y municiones.

El balance oficial de los siete operativos incluye además 415 pastillas de fentanilo, vehículos y equipo táctico. Las autoridades indicaron que los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones.

Crisis de violencia en Sinaloa afecta a habitantes

Las operaciones ocurren en medio de la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa desde septiembre de 2024 por la pugna entre facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cartel de Sinaloa, desatada después de la captura en Estados Unidos del histórico narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada en julio de ese año.

El conflicto ha dejado más de 3 mil asesinatos y miles de desplazados pese a los sucesivos despliegues de fuerzas federales para contener la violencia.

El Gobierno mexicano sostiene que los homicidios en Sinaloa han disminuido desde su punto más alto de junio de 2025, cuando el promedio llegó a 6.9 diarios, hasta 3.3 en julio pasado.

*Con información de EFE