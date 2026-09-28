‘Oxígeno’ para Lula: Aumenta ventaja sobre Bolsonaro a días de la elección presidencial en Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil y candidato a la reelección, aventaja en las encuestas.

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, agrandó hasta cinco puntos sus ventaja sobre el opositor Flávio Bolsonaro a seis días de la primera vuelta de las elecciones, en una encuesta divulgada este lunes.

El sondeo, de la firma Quaest, muestra a Lula con el 39 por ciento de la intención de voto, dos puntos más que la semana pasada, y a Bolsonaro, con el 34 por ciento, una unidad más.

En una hipotética segunda vuelta, que se celebraría el 25 de octubre si ningún candidato supera el 50 por ciento de los votos, la encuesta muestra un empate al 42 por ciento de la intención de voto, con un crecimiento de un punto en la última semana del líder progresista.

En la primera vuelta, el resto de candidatos no supera el 4 por ciento de intención de voto, mientras que los indecisos bajaron al 5 por ciento y un 10 por ciento de los electores declaró que votará en blanco, nulo o se abstendrá.

La publicación de esta encuesta se produce después de la prohibición de las apuestas deportivas y casinos en línea anunciada el pasado viernes por el Gobierno de Lula, una medida de gran impacto que ha sido tachada por la oposición como “electorera”.

El sondeo también expuso que el 49 por ciento de los electores desaprueba el Gobierno de Lula y un 46 por ciento da una nota positiva a la labor del Ejecutivo brasileño.

La encuesta, encargada por el diario O Globo y la televisión Globo, fue realizada por Quaest con 2.400 entrevistas a electores de todo el país, realizadas entre el jueves y el domingo, y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

El domingo 4 de octubre 158 millones de electores están convocados a votar en unos comicios en los que, además de la Presidencia de la República, se renovará la Cámara de los Diputados, dos tercios del Senado y se elegirá a los 27 gobernadores regionales.

Lula sanciona una ley que impulsa la profesionalización del fútbol femenino

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sancionó este lunes una ley que busca impulsar la profesionalización del fútbol femenino e incentivar la igualdad entre mujeres y hombres en la disciplina, a menos de un año de que arranque en Brasil el Mundial femenino.

La ley, basada en un proyecto enviado por el Gobierno al Congreso, establece la reducción gradual del número de futbolistas no profesionales inscritas en las competiciones con el objetivo de alcanzar la profesionalización integral de los equipos.

Además, los clubes con categorías juveniles y programas de formación tendrá la obligación de mantener un conjunto femenino o de crearlo en un plazo de 180 días.

A lo largo del proceso de formación, las jugadoras deberán tener acceso a las mismas estructuras, espacios y equipos de profesionales de apoyo que sus colegas masculinos.

En cuanto a la igualdad salarial entre mujeres y hombres, la norma no establece una equiparación automática pero orienta a la formulación de “iniciativas” para reducir las disparidades.