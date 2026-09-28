Uber incorpora nueva función de video en vivo para traslados más seguros

Uber anunció hoy el lanzamiento nacional de una nueva herramienta diseñada especialmente para padres y tutores de adolescentes: la opción de video en vivo durante los viajes solicitados a través de Uber Teens, disponible en todas las ciudades de México donde opera la aplicación.

Esto como respuesta a las necesidades de las familias actuales de dar autonomía a los adolescentes sin perder de vista su seguridad durante sus trayectos por las ciudades, ya que con esta nueva herramienta padres y tutores podrán ver y seguir en vivo el interior del vehículo mientras sus hijos realizan un viaje en Uber.

La función de video en vivo para Uber Teens comenzó a operar esta semana en todas las ciudades de México donde está disponible la plataforma y se integra al Perfil Familiar de la aplicación, que ya permite conocer la ubicación del adolescente durante el recorrido y los datos del conductor y del vehículo.

La transmisión se obtiene mediante el teléfono del conductor y puede ser consultada exclusivamente por el tutor vinculado con la cuenta del adolescente. Al concluir el viaje, el acceso queda restringido y el archivo permanece protegido, con posibilidad de servir como respaldo en caso de que exista algún reporte.

“En Uber hemos sido pioneros de la tecnología de grabación de video en viajes como capa adicional de seguridad, priorizando a cada paso la protección de la privacidad y la tranquilidad. Esta experiencia nos permite ofrecer mejoras continuas a las soluciones dentro del Perfil Familiar, expandiendo ahora a nivel nacional la opción de ver video en vivo del interior del vehículo durante los viajes de Uber Teens. Con este lanzamiento buscamos apoyar a papás y mamás preocupados por la supervisión de sus hijos adolescentes, mediante soluciones diseñadas para la realidad de la movilidad en nuestras ciudades””, señaló Cecilia Roman, gerente de Comunicación de Seguridad para Uber en México.

Seguridad y supervisión parental a cada paso

Uber Teens llegó a México en junio de 2024 para permitir que jóvenes de entre 13 y 17 años utilicen la plataforma bajo supervisión parental. El modelo incorpora distintas herramientas destinadas a reducir riesgos durante el traslado.

De acuerdo con la empresa, estos viajes pueden ser realizados únicamente por conductores que, además de cumplir con los procesos de activación de Uber —como validación de documentos, revisión periódica de antecedentes y reconocimiento facial—, cuentan con mayor experiencia utilizando la aplicación y con las mejores calificaciones.

Los padres reciben, a través de una notificación, el nombre del conductor, placas, marca y modelo del automóvil, destino solicitado y actualizaciones de ubicación y avance en tiempo real. A esta supervisión se suma la comunicación ampliada de forma anónima de los padres o tutores con el conductor y un chat grupal para coordinar la recolección del adolescente.

Otro filtro es el código PIN. Antes de subir al automóvil, el adolescente recibe un código que debe proporcionar al conductor. El viaje no podrá comenzar hasta que el conductor lo ingrese en su aplicación, proporcionando una capa adicional de protección para prevenir confusiones, y asegurarse que se suben al vehículo correcto.

La plataforma también utiliza RideCheck, una tecnología basada en GPS que identifica situaciones como desviaciones de ruta, detenciones inesperadas o viajes que terminan antes de lo previsto. En caso de detectar alguna de estas situaciones se generará alertas tanto para el usuario y su tutor, lo que facilitará el acceso a herramientas de soporte y acceso a herramientas de seguridad como el botón para llamar al 911, una tecnología que se ha robustecido para los viajes con Uber Teens.

La disponibilidad de esta función está sujeta a las condiciones técnicas para grabación de video desde el dispositivo del conductor. Por lo tanto, y para facilitar la experiencia, los padres recibirán una notificación tan pronto como comience un viaje donde la opción de seguimiento con video en vivo esté disponible.

La nueva herramienta se suma a los controles de seguridad y supervisión parental en Uber Teens.

Cómo configurar una cuenta con Uber Teens:

Desde tu cuenta en la aplicación de Uber, abrir Perfil Familiar.

Un padre, madre o tutor puede invitar a su adolescente a crear una cuenta.

El adolescente recibirá un link para descargar la aplicación, crear su nueva cuenta de Uber Teens y completar el proceso de registro de seguridad.

Después de eso, los adolescentes pueden comenzar a solicitar viajes por sí mismos.

Más información sobre cómo funcionan las cuentas de Uber Teens y respuestas a preguntas frecuentes en: uber.com/teens