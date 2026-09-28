Benjamin Satterley ‘Pac’ fue encontrado inconsciente en un auto: Esto sabemos de la muerte del luchador

El luchador Benjamin Satterley murió a los 40 años. Autoridades revelaron algunos detalles del fallecimiento. (Foto: AEW)

El luchador Benjamin Satterley ‘PAC’ murió luego de que fue encontrado inconsciente dentro de un automóvil en Illinois, Estados Unidos el pasado 27 de septiembre de 2026, informaron autoridades quienes revelaron algunos detalles del deceso.

Un día antes de su fallecimiento, Satterley participó en un combate contra el luchador mexicano Manuel Alfonso Andrade, conocido como ‘El Ídolo’. La empresa AEW, a la que pertenecía el británico, confirmó su fallecimiento mediante un comunicado difundido en redes sociales.

“Lamentamos anunciar el fallecimiento del luchador Benjamin Satterley conocido como ‘PAC’ (...) estuvo en organizaciones de lucha libre de todo el mundo y cautivó a los fanáticos con movimientos innovadores de alto vuelo y una increíble habilidad en el ring”.

¿Qué se sabe sobre la muerte del luchador ‘PAC’?

De acuerdo con información publicada por el New York Post, el exluchador de la WWE fue localizado dentro de un automóvil estacionado frente a un restaurante en Des Plaines, Illinois.

Un testigo citado por el New York Post explicó que algunos clientes del establecimiento se percataron de que ‘PAC’ no se moviía y solicitaron ayuda a través del 911. Mientras llegaba el personal médico, algunas personas buscaron equipo para intentar auxiliarlo.

Los servicios de emergencia recibieron el llamado alrededor de las 16:00 horas del 27 de septiembre.

“Esto va a ser un caso grave. No podemos confirmar que respire en este momento (...) Se trata de un paciente que va a estar inconsciente en un coche. En este momento, seguimos en contacto telefónico para obtener más información”, dijeron las autoridades en el audio.

Un portavoz de la oficina del médico forense del condado de Cook informó al mismo periódico que el luchador fue declarado muerto a las 16:08 horas.

Un representante del Departamento de Policía de Des Plaines señaló que, hasta el momento, no hay indicios de un crimen y que las circunstancias del fallecimiento no se consideran sospechosas.

La causa de muerte del luchador de la WWE continúa sin determinarse. Según la información proporcionada por la oficina del médico forense, serán necesarias pruebas adicionales para establecer qué ocurrió, después de una autopsia inicial.

Penta fue compañero de 'PAC', con quien formó el Death Triangle junto con Rey Fénix. (Foto: Captura)

De Adrian Neville a ‘PAC’: la trayectoria de Benjamin Satterley en WWE y AEW

Su estilo, caracterizado por la velocidad, la agilidad y los movimientos aéreos, le permitió abrirse camino en distintas empresas internacionales hasta llegar a WWE. Dentro de esa organización se presentó inicialmente como Adrian Neville.

Durante esta etapa, Satterley consiguió el Campeonato, además de ganar en dos ocasiones el Campeonato de Parejas de y conquistar dos veces el título de Peso Crucero.

El británico se incorporó a AEW en 2019, donde volvió a destacar por su estilo de lucha. Entre sus logros estuvo convertirse en el campeón inaugural All-Atlantic, además de conquistar en dos ocasiones el Campeonato Mundial de Tríos de AEW.

Una de las agrupaciones más representativas de la carrera de Satterley en AEW fue Death Triangle, equipo que formó junto a los luchadores mexicanos Penta Zero Miedo y Rey Fénix, los ‘Lucha Bros’.

Juntos conquistaron el Campeonato Mundial de Tríos de AEW. Durante su reinado se enfrentaron a diferentes equipos, incluidos Kenny Omega y The Young Bucks.

La agrupación se separó y volvió a reunirse en 2024, cuando ‘PAC’ apareció para respaldar a Penta Zero Miedo y Rey Fénix en un combate.

Tras conocerse el fallecimiento de ‘PAC’, Penta compartió un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram: “Dios esté contigo y con toda tu familia, te quiero para siempre”.