‘Yo era el chalán de mi papá’: La historia detrás de Chanchos Beer, las carnitas de Penta Zero en el EDOMEX

Penta Zero Miedo, luchador profesional de la WWE, no solo es una estrella del wrestling, también tiene una faceta como empresario. Aunque es más conocido por su gimnasio Zero Miedo GYM, el deportista mexicano también es dueño de un restaurante.

El negocio lleva por nombre Chanchos Beer y, tal como lo indica, su especialidad son los platillos elaborados con carne de cerdo, como las carnitas o el pork belly frito.

Este emprendimiento le permitió a Penta Zero Miedo cumplir un sueño que tenía desde adolescente: abrir su propio restaurante de carnitas, una preparación que toda su familia sabe hacer a la perfección, al ser originarios de Michoacán.

¿Cómo nace Chanchos Beer, el restaurante de Penta Zero?

En una conversación que el luchador profesional tuvo con Lalo Elizarrarás, compartió que la tradición de las carnitas está muy arraigada en su familia e incluso algunos de sus seres queridos tienen negocios propios.

“Toda mi familia, mi papá es de Michoacán (...) mis tíos, algunos ya fallecieron, están dedicados a las carnitas”, comentó. El padre de Penta Zero Miedo no fue la excepción.

Así, el luchador creció entre el olor de la manteca frita, la cebolla picada y el cilantro fresco. Cuando tuvo la edad suficiente, también se unió al negocio, desempeñándose como mesero y lavaplatos.

Penta Zero Miedo aprendió del negocio de las carnitas gracias a su papá. (Foto: Captura de pantalla)

“Yo crecí con eso, era su chalán los sábados. Iba, limpiaba los platos, tapaba refrescos y todo ese rollo”, comentó Penta Zero. No obstante, tuvo que hacerse cargo del negocio por completo luego de que su papá enfermó.

En ese momento tenía entre 13 y 14 años, por lo que explicó que al inicio no tomó el negocio con la seriedad que debía. Después se dedicó al comercio de ‘frutas finas’ y fue tiempo más tarde cuando pensó en tener su propio establecimiento.

“De esas reflexiones que tienes a los 16 años, yo decía: ‘Algún día quiero tener, en vez de un puesto, un restaurante de carnitas’”, recordó, ya que deseaba ofrecer una experiencia distinta a la del emprendimiento callejero de su familia.

“Nosotros vendíamos en una zona industrial que era puro trabajador de fábrica; entonces era un puesto en el que corrías al perro y tenías que cruzarte la avenida por las tortillas (...) y yo decía: ‘Algún día quiero un restaurante bueno de carnitas’”, comentó.

Penta Zero soñaba con tener un restaurante de carnitas desde los 16 años. (Foto: Captura de pantalla)

A pesar de ello, primero se dedicó de lleno a la lucha libre profesional: “Se quedó en un sueño solamente entonces”. Sin embargo, tiempo después logró retomar la idea y llevarla más allá de los puestos tradicionales, reconociendo el origen de la inspiración: “Por eso existe este restaurante, porque mi papá tenía un puesto”.

Con una colección de máscaras: ¿Cómo es el restaurante de Penta Zero?

Tal como lo soñó, Chanchos Beer es un restaurante amplio ubicado en el Estado de México. El lugar cuenta con el toque personal de Penta Zero Miedo, quien unió la gastronomía con la lucha libre.

Al entrar a Chanchos Beer se encuentra un aparador con una colección de máscaras que él ha usado en peleas icónicas, como su debut, así como piezas de otros luchadores como Místico, Blue Panther, Dr. X y La Parka.

Debido a que algunas de las máscaras tienen gran antigüedad, Penta Zero decidió colocarlas detrás de un cristal para protegerlas. Aunque todas las piezas son llamativas, hay una en particular que destaca.

Chanchos Beer cuenta con una colección de máscaras. (Foto: Captura de pantalla)

Se trata del traje que Penta Zero Miedo utilizó durante su pelea contra Villano IV, una pieza especial que incluso conserva manchas de sangre de su contrincante.

En cuanto al restaurante, cuenta con un salón interior amplio, aunque también es posible comer al aire libre, en un pequeño jardín con mesas y sombrillas.

Más que tacos: ¿Qué venden en Chanchos Beer, el restaurante de Penta Zero?

Para Penta Zero Miedo, tener un restaurante tiene similitudes con la lucha libre, ya que, aunque muchos se dedican al mismo giro, lo que marca la diferencia es la técnica y el toque personal.

“Puedes encontrar aquí 70 puestos de carnitas y cada quien las hace a su manera. La carne es la misma (...) ya depende de cómo la sazones y cambia todo. Para mí, la lucha es igual”, comentó en entrevista con el rapero Muelas de Gallo.

Para darle ese sello especial, el menú va más allá de lo tradicional: “No vendemos puros tacos, en realidad vendemos muy pocos”, dijo en charla con Lalo Elizarrarás. Incluso, uno de los platillos estrella es un guacamole con pork belly.

Penta Zero también recomienda probar las conchitas, las cuales son “gorditas de chicharrón que se abren, se les pone queso y se les avienta un madrazo de carne”, según explicó el luchador.

Además del chamorro servido con frijoles charros, papas fritas y salsa, el menú incluye sopes, quesadillas, chilaquiles con carnitas, burritos, enchiladas y pozole.

Los precios van de los 75 pesos por los sopecitos a los 330 pesos por el kilo de carnitas, de acuerdo con el menú más reciente disponible, aunque los costos pueden variar.

¿Dónde se encuentra Chanchos Beer, el restaurante de Penta Zero?

Chanchos Beer se ubica en el número 55830 de San Lorenzo Tlalmimilolpan, en San Juan Teotihuacán, Estado de México. De acuerdo con Google Maps, el restaurante abre únicamente tres días a la semana: