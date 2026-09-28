Con tortas de lechón y vino de jamaica: ¿Cuándo es Quintana Roo en Los Pinos?

Las Cocinas de Humo ofrecerán platillos de la cultura alimentaria de Quintana Roo, entre ellos tortas de lechón, kibis, tacos de escabeche y tostada de pulpo. (Foto ilustrativa generada con IA)

Si el Caribe mexicano pudiera servirse en una mesa, tendría tortas de lechón, tacos de escabeche, kibis, pulpo a los tres chiles y un vaso de vino de jamaica. Esa mezcla de sabores llegará a la Ciudad de México junto con otros productos de Quintana Roo durante un fin de semana en Los Pinos.

Pero aquí no solo habrá comida. Entre una mordida y otra aparecerán tambores, danzas, poesía, bordados, hamacas, chocolate artesanal y productos de miel melipona; también habrá espacio para las tradiciones mayas, la música y el trabajo de personas artesanas del estado.

Fechas, horarios y ubicación del evento Quintana Roo en Los Pinos

El festival Quintana Roo en Los Pinos se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026, de 10:00 a 17:00 horas, en el Complejo Cultural Los Pinos.

La entrada será gratuita para todos los públicos. El recinto se encuentra en Molino del Rey 252, 1a Sección del Bosque de Chapultepec, cerca de la estación Los Pinos/Constituyentes del Cablebús y de la estación Constituyentes del Metro.

Actividades de Quintana Roo en Los Pinos

La actividad forma parte de la programación de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Complejo Cultural Los Pinos, y del Gobierno de Quintana Roo, mediante su Instituto de la Cultura y las Artes.

Y aquí es donde empieza el recorrido por el estado: primero puede aparecer el antojo, después una pieza artesanal, luego un tambor o una danza. La programación está repartida entre las distintas áreas del Complejo Cultural Los Pinos.

Quintana Roo en Los Pinos llevará a la CDMX una muestra de su gastronomía, artesanías, música y tradiciones durante el 3 y 4 de octubre. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

¿Qué comer en Quintana Roo en Los Pinos?

Las Cocinas de Humo serán uno de los puntos donde la cultura alimentaria de Quintana Roo llegará en forma de platillos y bebidas. El menú anunciado incluye:

Tacos de tok seel

Ko’ol bi kaax

Tostada de pulpo a los tres chiles

Tacos de escabeche

Relleno negro

Kibis

Tortas de lechón

Balché

Agua de naranja agria

Y si después de comer queda espacio para curiosear entre productos locales, el Tejabán de Cencalli tendrá dulces y conservas de la región, chocolate artesanal, aceite de oliva, productos derivados de miel melipona, salsas, mazapanes, mermeladas y vino de jamaica.

El festival también mostrará productos locales de Quintana Roo, como chocolate artesanal, conservas, miel melipona y vino de jamaica. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

Artesanías: de hamacas a piezas con sargazo

En la Plaza Jacarandas se instalará una muestra artesanal con blusas y guayaberas bordadas, piezas de madera, hamacas, lámparas y cestería de fibras vegetales.

También habrá objetos elaborados con conchas marinas, cuerno de toro, coco y corozo.

Uno de los talleres del programa llevará esta idea un paso más allá. El sábado y domingo, Justo Rosales impartirá ‘Arte y biocultura’, centrado en la transformación de materiales como el sargazo en piezas artesanales.

Las artesanías de Quintana Roo tendrán un espacio en la Plaza Jacarandas, con textiles bordados, hamacas, piezas de madera y objetos elaborados con materiales naturales. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

Música y danza: Así será el programa del sábado

El 3 de octubre la fiesta comenzará a las 11:00 horas en la Puerta 5, con el Ballet Folclórico del Estado de Quintana Roo, Julk’iin, Maya Pax, Los Juan Diego y la Orquesta de Seguridad Ciudadana.

También habrá una ceremonia encabezada por el sacerdote maya Bartolomé May Ché en la Plaza Cencalli, con flores, copal, incienso y miel.

Además, ‘El escenario es Quintana Roo’ reunirá al Ballet Folclórico de Quintana Roo y a la Orquesta Polifacética de Felipe Carrillo Puerto para compartir ritmos y bailes.

Domingo: bordados, poesía y ritmos del Caribe

El 4 de octubre continuará la programación con poesía, talleres, música y danza.

‘Selva, mar e historia’

En la Plaza Cencalli estará la exposición fotográfica ‘Selva, mar e historia’, con imágenes sobre usos, costumbres y tradiciones de Quintana Roo, además de su riqueza natural y sus sitios históricos.

Así, el recorrido por el estado en Los Pinos tendrá varios caminos: una mesa con sabores del Caribe mexicano, una muestra de artesanías, música y danza, talleres y una exposición dedicada a su historia y sus tradiciones.