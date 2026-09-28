Muere Concepción Márquez, actriz de ‘Lo que callamos las mujeres’ y ‘Amanecer’: ‘Su legado permanece’

Concepción Márquez murió a los 82 años, el fallecimiento fue confirmado por la ANDA. (Foto: Cuartoscuro)

Murió la actriz Concepción Márquez, conocida por participar en la película Cría Puercos y en el programa Lo que callamos las mujeres, informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA) mediante un comunicado compartido este 28 de septiembre.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Concepción Márquez, miembro de nuestro Sindicato. Actriz de amplia y destacada trayectoria en teatro, cine y televisión. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros”, se lee en el post.

Ella también estuvo en diferentes proyectos de teatro sumando más de 50 obras en las que apareció durante cuatro décadas de trayectoria, publicó la Coordinación de Teatro del Inbal. “Su legado permanece en las historias que contó y las generaciones de artistas escénicos que inspiró”, dedicó la Coordinación tras la muerte de la actriz.

En mayo de 2025 concedió una entrevista al canal de YouTube Aprender a envejecer, en la cual mencionó que a sus 82 años no creía “pasar mucho tiempo más en este planeta”.

Durante la misma plática reveló que una de sus últimas voluntades era ponerse un vestido de novia “para recibir la muerte”: “Yo no quiero ataúd, pedí me pusieran flores naturales blancas, estar descalza y en mi cama, de ahí que me suban nada más a cremar, es una puerta que se abre”, dijo la actriz mexicana.

¿Quién fue la actriz Concepción Márquez? Películas, telenovelas y trayectoria

Concepción Márquez construyó una carrera de más de cuatro décadas en la actuación dentro del teatro, el cine y la televisión.

Ella trabajaba en el Inegi cuando una profesora de la UNAM presentó una obra, después hicieron una convoctaoria y se presentó. Un mes después la llamaron para comenzar a trabajar en las puestas en escena, una de ellas la llevó al Festival Cervantino.

“De regreso renuncié a mi sueldo más comisiones y fui la más feliz de haberlo hecho, quería dedicar mi vida a la actuación (...) amo mi trabajo, me da vida a mí actuar, tuve la fortuna de hacerlo casi toda mi vida, es lo que siempre desee”, declaró en la entrevista para Aprender a envejecer.

Aunque tuvo participaciones breves en telenovelas mexicanas como María la del Barrio, fue en la pantalla grande donde consiguió algunos de los personajes más reconocidos de su trayectoria, entre ellos el de Esmeralda en Cría puercos, cinta por la que recibió una nominación al Premio Ariel como Mejor Actriz en 2019.

Concepción Márquez (centro) tuvo una trayectoria de más de 40 años en teatro, cine y televisión. (Foto: Enrique Ordóñez/Cuartoscuro) (Enrique Ordoñez)

Su papel en la producción fue de una mujer mayor que enfrenta la soledad después de la muerte de su esposo y la ausencia de su hijo.

Su recorrido también incluye trabajos teatrales. En 2020 participó en Desaparecer, puesta en escena del dramaturgo y director francés Pascal Rambert presentada en México. El montaje contó con Márquez junto a actrices como Arcelia Ramírez, Sofía Espinosa y Julieta Egurrola.

En cine participó en películas como Domingo siete, donde interpretó a una jueza; La zona, en la que dio vida a Ana María; El viaje de la Nonna, como Guadalupe, y Cosas insignificantes, donde interpretó a Estela.

En cine, algunos de sus créditos son:

Domingo siete (1995)

(1995) La zona (2007)

(2007) El viaje de la Nonna (2007)

(2007) Cosas insignificantes (2008)

(2008) Redención (2010)

(2010) Cría puercos (2018)

(2018) Amores modernos (2020)

(2020) ¡Qué despadre! (2022)

(2022) Emboscada (2022)

Uno de sus papeles más recordados en telenovelas fue en María la del Barrio, protagonizada por Thalía, donde Márquez interpretó a una mujer de la vecindad de Agripina, personaje de Carmen Salinas, quien informa a los habitantes que María fue encarcelada.