Tatiana Clouthier evita el ‘espaldarazo’ a Clara Luz Flores en NL: ‘Yo apoyo el proyecto de la Presidenta’

Clara Luz Flores ganó las encuestas para ser coordinadora de la 4T y eventual candidata en NL.

Clara Luz Flores fue perfilada como la futura candidata de Morena a la gubernatura en Nuevo León, y Tatiana Clouthier, quien perdió en las encuestas, negó darle el espaldarazo.

Luego del nombramiento de Clara Luz Flores como coordinadora de defensa de la 4T en Nuevo León, Clouthier, exsecretaria de Economía, fue cuestionada sobre si estaba conforme con los resultados, a lo que respondió que “si no hubiera decidido respetarlos no hubiera entrado en la contienda”.

Evitó opinar sobre la molestia de sus simpatizantes ante el resultado y la derrota de Clara Luz Flores contra Samuel García en las anteriores elecciones.

‘Yo acompaño el proyecto de nuestra Presidenta’, advierte Tatiana Clouthier

Tras ser cuestionada sobre si acompañaría a la futura candidata de Morena, Clouthier evadió responder y dijo: “Yo acompaño el proyecto de nuestra presidenta (Claudia Sheinbaum), entré a esto desde 2011, acompañando el proyecto de la cuarta transformación con el presidente Andrés Manuel (López Obrador)”.

Reiteró que tiene la firme convicción de que a México le vaya bien, y que al ‘segundo piso’ de la transformación le vaya mejor.

Además, negó que vaya a otro partido y que se mantendrá en Morena, aún sin intenciones de buscar otro cargo.

Hermano de Tatiana Clouthier opina sobre selección de candidata de Morena en NL

Manuel Clouthier, hermano de Tatiana Clouthier, se pronunció luego de que Morena definiera su futura candidatura para Nuevo León.

Criticó que, la supuesta decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y la 4T, fue un “chingadazo” al no nombrarla como su candidata “porque el pretexto que se tenía era una decisión de género, pero aquí fue contundente: tú no”.

Clara Luz Flores recibió la coordinación de la 4T en Nuevo León, algo por lo que agradeció a sus compañeros de partido y a la ciudadanía que la respaldó.

Además, agradeció a quienes participaron en el proceso, incluida Tatiana Clouthier, con respeto y compromiso. “Hoy tenemos algo más importante que cualquier diferencia: un mismo propósito y un mismo amor por Nuevo León”.