¿Quien fue Manuel Rosas, el jugador al que Gil Mora le arrebató un récord en Selección Mexicana?

Gilberto Mora hizo historia en el empate de México vs. Colombia: se convirtió en el anotador más joven con la Selección Mexicana, un récord que ostentaba Manuel Rosas desde 1930.

Luego de que los cafeteros se pusieron en ventaja en el primer tiempo, ‘Morita’ igualó al 62 con una gran acción individual: amagó en el área, quedó frente a la portería y definió frente al portero Álvaro Montero para poner el 1-1 definitivo.

Mora ya se había impuesto como el más joven el debutar con México, en jugar un Mundial con el ‘Tri’ y también en ganar una final internacional tras ganar la Copa Oro 2025.

Manuel Rosas, el mexicano que hizo historia en el Mundial de 1930

Manuel Rosas Sánchez, conocido como ‘El Chaquetas’, fue uno de los integrantes de la primera Selección Mexicana que disputó una Copa Mundial de la FIFA.

El defensa del Atlante participó en los tres partidos de México en Uruguay 1930, ante Francia, Chile y Argentina, y terminó el torneo con dos goles. FIFA lo coloca actualmente como el segundo goleador más joven en la historia de los Mundiales, con 18 años y 93 días, solo detrás de Pelé.

Rosas debutó en el torneo el 13 de julio de 1930 contra Francia. México perdió 4-1 en el Parque de los Pocitos y Juan Carreño marcó el único gol mexicano. Tres días después, volvió a ser titular ante Chile, encuentro que terminó 3-0 para los sudamericanos.

Ese partido dejó el primer registro mundialista histórico de Rosas. Al minuto 51, el mexicano marcó en su propia portería y se convirtió en el autor del primer autogol en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, dato que el organismo conserva en sus registros históricos.

El 19 de julio llegó el último partido de México en aquella edición, frente a Argentina. Rosas volvió a ser titular, pero esta vez terminó como protagonista en el ataque. Marcó desde el punto penal y posteriormente consiguió su segundo tanto del encuentro. México perdió 6-3, con otro tanto de Roberto Gayón.

El primer gol tuvo un significado particular: fue el primer penal convertido en la historia de los Mundiales. Además, con 18 años y 93 días, Rosas se convirtió en ese momento en el jugador más joven en marcar en la competencia. Su récord permaneció vigente durante 28 años, hasta que Pelé anotó con Brasil ante Gales en Suecia 1958, con 17 años y 239 días.

Su carrera estuvo ligada a los ‘Potros’ del Atlante. Rosas continuó con el equipo durante los primeros años de la década y formó parte del plantel que conquistó el campeonato de la Primera Fuerza en la temporada 1931-32. En aquella época, el futbol mexicano todavía era amateur, por lo que los jugadores combinaban su actividad en las canchas con otros trabajos.

FIFA mantiene a Rosas además entre los mexicanos con más goles en la historia de la Copa Mundial, con dos anotaciones en tres partidos, junto con figuras como Omar Bravo, Javier Valdivia, Luis García, Jared Borgetti y Alberto García Aspe.