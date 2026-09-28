¿Cuánto gana Fernanda Tapia, la directora de Radio Educación que compró una casa de 10 mdp al contado?

Fernanda Tapia reportó una casa de 10.45 mdp comprada de contado, además de ingresos por servicios profesionales y otras actividades. (Cuartoscuro: Victoria Valtierra Ruvalcaba).

La directora general de Radio Educación, Fernanda Tapia, reportó ingresos netos por 25 millones 493 mil 866 pesos durante 2025, de acuerdo con su declaración patrimonial presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en la que también registró la adquisición de una casa por 10 millones 450 mil pesos pagada de contado.

En la declaración recibida el 1 de mayo de 2026, y analizada por El Universal, se registra que, del total declarado, un millón 845 mil 758 pesos corresponden a la remuneración anual neta por su cargo público como directora general de Radio Educación.

Otros tres millones 870 mil 775 pesos fueron registrados como ingresos por servicios profesionales, consejos, consultorías y asesorías.

La mayor parte de sus ingresos reportados para ese ejercicio corresponde a la enajenación de bienes. La declaración señala que Tapia Canovi obtuvo 19 millones 777 mil 333 pesos por la venta de un inmueble.

Tapia Canovi ocupa la dirección general de Radio Educación desde el 1 de diciembre de 2024. La Secretaría de Cultura federal informó su nombramiento en ese cargo en diciembre de ese año.

¿Cuánto costó la casa que compró Fernanda Tapia?

Además de los ingresos obtenidos durante 2025, la declaración registra una nueva propiedad a nombre de la funcionaria.

Se trata de una casa adquirida mediante compraventa, con un valor de adquisición de 10 millones 450 mil pesos.

El inmueble fue comprado el 25 de agosto de 2025 y la forma de pago reportada es “contado”.

La declaración señala además que la operación quedó asentada mediante escritura pública y que el transmisor fue una persona física.

La casa tiene una superficie de terreno de 215 metros cuadrados y una superficie de construcción de 311 metros cuadrados. Tapia Canovi aparece como titular del inmueble con 100 por ciento de propiedad.

¿Cuánto gana Fernanda Tapia como directora de Radio Educación?

Por su cargo público, Fernanda Tapia Canovi declaró una remuneración anual neta de un millón 845 mil 758 pesos correspondiente a 2025. Esto equivale a un promedio mensual de alrededor de 153 mil 813 pesos, aunque la declaración reporta el monto de manera anual y no como un sueldo mensual.

La directora de Radio Educación, Fernanda Tapia, compró una casa de 10.45 mdp al contado y reportó ingresos netos por 25.4 mdp. (Cuartoscuro: Mario Jasso). (Mario Jasso)

La funcionaria declaró, además, que realiza una actividad lucrativa independiente de su empleo, cargo o comisión. En ese apartado aparecen cuatro clientes principales con montos aproximados de beneficio o ganancia mensual.

Entre ellos se encuentra R,R, Televisión y Valores para la Innovación, con un beneficio mensual aproximado de 95 mil pesos; Multimedios, con 60 mil pesos mensuales; Farmacias Similares, con 80 mil pesos; y Comercializadora GLB Trading, con 40 mil pesos mensuales.

En conjunto, dichos cuatro montos representan 275 mil pesos mensuales de beneficios aproximados reportados en el apartado de actividades lucrativas independientes.

La declaración aclara que la información corresponde al 31 de diciembre del año inmediato anterior y que únicamente se incluyen los clientes reportados por la servidora pública.