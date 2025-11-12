CIRT pide ‘piso parejo’ a Sheinbaum en condiciones regulatorias para radio y televisión

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum garantizar condiciones regulatorias equitativas que impulsen la continuidad y el crecimiento de los servicios públicos de la radio y la televisión en México.

“Presidenta Claudia Sheinbaum, desde la CIRT le pedimos que el Estado mexicano garantice condiciones regulatorias parejas para el desarrollo de nuestra industria y así poder seguir dando al servicio público que nuestros ciudadanos requieren”, pidió José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Consultivo de la CIRT.

Durante la Reunión Anual de la CIRT 2025, el empresario señaló la importancia de fortalecer el crecimiento del sector, por lo que entregó a la mandataria una carta con las principales consideraciones del gremio para mejorar su desarrollo y promover la competitividad en los medios electrónicos.

“Me permití elaborar una carta con las consideraciones que podrían apalancar a la televisión y a la radio mexicana, así como para generar mejores condiciones para continuar con el servicio público gratuito que los mexicanos requieren”, añadió.

García Herrera reconoció además la disposición al diálogo mostrada por el gobierno federal y el Congreso de la República durante los debates del parlamento abierto sobre la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR).

“Le reconocemos y agradecemos la apertura que tuvo para el diálogo frente a las reformas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, privilegiando siempre la libertad de expresión, información y opinión”, agregó el presidente de la CIRT.

El representante empresarial subrayó que la industria de la radiodifusión está comprometida con el desarrollo de México y reiteró su voluntad de colaboración con la administración de Sheinbaum para fortalecer el ecosistema mediático nacional.

“Por nuestra parte, presidenta, ofrecemos trabajar coordinadamente con los tres niveles de gobierno para lo que queremos usted y nosotros: un mejor México para los mexicanos”, concluyó García Herrera.