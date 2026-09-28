¿Qué sabemos del Show Run de ‘Checo’ Pérez en Reforma?

'Checo' Pérez regresa a las calles de la Ciudad de México para un Show Run (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Sergio ‘Checo’ Pérez regresa a las calles del país para convivir con los aficionados al automovilismo. Y es que se alista un Show Run con el piloto de Cadillac previo al Gran Premio de México 2026.

Tras su salida de Red Bull, ‘Checo’ quedó sin asiento para la temporada 2025 de Fórmula 1; sin embargo, la llegada de la nueva escudería al ‘Gran Circo’ le permitió regresar al paddock y, desde luego, al GP de México.

'Checo' Pérez ya realizó dos Show Run en México (Foto: Cuartoscuro). (Fernando Carranza García)

¿Cuándo y dónde será el Show Run de ‘Checo’ Pérez en México?

A falta de confirmación oficial, el Show Run de ‘Checo’ Pérez se planea para la mañana del miércoles 28 de octubre sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

Tentativamente, el recorrido comprendería desde la Glorieta de la Diana Cazadora (Río Misisipi) hasta el Ángel de la Independencia (Río Tíber), es decir, un tramo de poco menos de un kilómetro.

En 2021, Red Bull organizó un Show Run con acceso gratuito cuatro días antes del GP de México. El evento reunió a unas 100 mil personas y duró unas cuatro horas. Para 2022, realizó un evento similar, pero en la Diana Cazadora de Guadalajara, ciudad natal de ‘Checo’.

'Checo' Pérez durante un Show Run en Guadalajara en 2022 (Foto: Cuartoscuro). (Fernando Carranza García)

GP de México 2026: ‘Checo’ Pérez vuelve a casa para su décima carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez vuelve a recibir a la Fórmula 1 para una nueva edición del Gran Premio de México, con el destacado regreso de ‘Checo’ Pérez.

Después de un año de ausencia, el piloto tapatío vuelve a competir en casa y lo hará por décima ocasión desde el regreso del Gran Premio de México al calendario en 2015, además de ser la primera en la capital mexicana como integrante de Cadillac F1 Team.

El regreso de ‘Checo’ representa uno de los principales atractivos de ‘F1ESTA’, que cada año convierte al Autódromo Hermanos Rodríguez en uno de los escenarios más particulares del campeonato y el cual el públicollena con banderas tricolor y mucho apoyo para ‘Checo’ en las gradas y fuera de ellas.

El Autódromo Hermanos Rodríguez fue construido en 1959 dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca. La Fórmula 1 llegó por primera vez en 1962 para una carrera fuera de campeonato y, un año después, el circuito recibió su primer Gran Premio puntuable, ganado por Jim Clark.

Tras varios años fuera del calendario, México regresó a la Fórmula 1 en 2015 y desde entonces el trazado capitalino se convirtió en una de las citas más esperadas de la temporada.

El circuito tiene una longitud de 4.3 kilómetros y se encuentra a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar, una característica que influye fuertemente en el comportamiento de los monoplazas. Su sector más reconocible atraviesa el antiguo estadio de béisbol, una configuración que distingue al Gran Premio de México dentro del calendario.

Para Checo, además, será el reencuentro con un escenario donde ya consiguió dos podios: tercer lugar en 2021 y 2022.