¿Quién es Carlos Javier Villazón Salem, el que suena para refuerzo de la SICT?

¿Vienen cambios para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)? Se habla de la llegada de un nuevo funcionario en esta dependencia que actualmente es encabezada por Jesús Esteva Medina.

De acuerdo con la columnista Jeanette Leyva, Carlos Javier Villazón Salem podría llegar a la dirección general de Desarrollo Carretero.

En su texto publicado este lunes, Leyva destaca que la incorporación de Villazón ayudaría a reforzar el área carretera y destacó que, con ello, se movilizará “inversión privada para desarrollar infraestructura de la mano de la Federación”.

“Y es que Villazón conoce el terreno de las asociaciones entre capital público y privado, porque fue director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, participó en la consolidación del Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano, empresa de participación estatal mayoritaria creada para incorporar inversión privada en los aeropuertos de Tepic y Puerto Escondido”, indicó la especialista.

La llegada de Villazón a la SICT podría indicar que no solo se administra la cartera ya existente sino que hay pasos para acelerar y echar a andar la estrategia de inversiones. Así, este nombramiento mostraría que la inversión mixta es compatible con la rectoría pública y que las recomendaciones pueden convertirse en proyectos.

PERFIL: Carlos Javier Villazón

Carlos Villazón Salem forma parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la Coordinación de Asesores del secretario desde noviembre de 2024, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

También fue director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de 2023 a octubre de 2024.

Previamente, Carlos Javier Villazón Salem para encabezó la dirección general de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) de abril de 2021 a mayo de 2023, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde antes fue director corporativo de finanzas de 2018 a 2021.

Villazón también tuvo cargos de dirección en áreas de finanzas, innovación y generales en Servicios Electrónicos Globales y Kubo Financiero.

Estudió Ingeniería industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México (1982-1987) y tiene una maestría en Dirección de Empresas en la IPADE Business School, entre otros diplomados y estudios.