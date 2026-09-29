Carlos Torres y ‘La Mayiza’: ¿Cómo opera el exesposo de Marina del Pilar, según EU?

La OFAC señaló a Carlos Torres por presunto apoyo al Cártel de Sinaloa. Esto dice EU sobre su alianza con ‘El Ruso’ en Mexicali. (OFAC).

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que a cambio de sobornos, Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, habría utilizado su influencia política para facilitar las actividades de ‘La Mayiza’ y protegerla de la intervención de las autoridades en Baja California.

La acusación del gobierno estadounidense ubica a Torres dentro de una red de narcocorrupción que, según la OFAC, tiene como uno de sus principales puntos de operación la ciudad de Mexicali.

La alianza con ‘El Ruso’

Según el Departamento del Tesoro, Carlos Torres mantiene una alianza con Juan José Ponce Félix, alias ‘El Ruso’, como el jefe de la plaza y como integrante de Los Rusos una facción de Los Mayos.

‘El Ruso’, indica el comunicado del Departamento del Tesoro, utiliza su influencia política para facilitar las actividades del Cártel de Sinaloa y proteger a la organización frente a las acciones del gobierno y de las corporaciones de seguridad en Baja California.

La OFAC también señaló al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García, como aliado de ‘El Ruso’.

De acuerdo con la acusación estadounidense, Mendivil habría recibido sobornos a cambio de permitir que el grupo criminal tuviera control sobre la policía municipal de Mexicali, con el objetivo de facilitar el tráfico de drogas y realizar operaciones de la organización.

En ese esquema, el Tesoro estadounidense sostiene que Carlos Torres también habría recibido pagos mensuales de Mendivil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en Baja California.

¿Qué papel tenía su hermano Luis Torres?

La acusación de Estados Unidos también alcanza a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres.

La OFAC sostiene que Luis Torres era el encargado de recibir los sobornos provenientes de Mendivil y de lavar esos recursos ilícitos mediante empresas y campañas políticas.

De esta manera, el gobierno estadounidense describe una estructura en la que Carlos Torres habría utilizado su influencia política, mientras que su hermano habría participado en la recepción y manejo de los recursos que, según la acusación, provenían de los pagos realizados por el exfuncionario de seguridad de Mexicali.

La red política y empresarial

El señalamiento contra Carlos Torres forma parte de una acción más amplia de la OFAC contra 21 personas y 25 empresas relacionadas, según el gobierno estadounidense, con la estructura del Cártel de Sinaloa.

La operación incluye a integrantes del círculo cercano de Ismael Zambada, ‘Mayito Flaco’, líder de Los Mayos, así como a operadores de las plazas de Tijuana y Mexicali, presuntos lavadores de dinero y otros facilitadores de la organización.

En el caso de Mexicali, también fue señalado Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas en Chihuahua y exasesor legislativo del gobierno de Baja California. La OFAC lo identificó como conocido de Carlos Torres y amigo cercano de José Ángel Rivera Zazueta, a quien Estados Unidos señala como integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia estadounidense, Buenrostro habría utilizado favores e influencia política para favorecer los negocios de Rivera Zazueta a cambio de sobornos.

¿Qué dice Estados Unidos sobre Carlos Torres?

La OFAC designó a Carlos Torres, Luis Torres, Pedro Ariel Mendivil, Rafael Buenrostro y Diosvany Samuel Chapotin Villalba bajo las órdenes ejecutivas estadounidenses relacionadas con narcotráfico y terrorismo.

En el caso de Torres, la dependencia sostiene que proporcionó o intentó proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa. También lo acusa de haber ayudado, patrocinado o proporcionado apoyo a la organización criminal.

La designación implica que los bienes e intereses en bienes de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

El gobierno estadounidense ya había revocado la visa de Carlos Torres en mayo de 2025, de acuerdo con la información difundida este martes por el Departamento del Tesoro.

Carlos Torres rechaza los señalamientos

Tras conocerse la sanción, Carlos Torres negó tener vínculos con grupos o actividades criminales y afirmó que buscará aclarar su situación ante las autoridades estadounidenses.

“Quiero ser muy claro, si hay una investigación, que se investigue; si hay pruebas, que se presenten”, dijo en un video publicado en redes sociales.

También aseguró que colaborará con las autoridades y que no se esconderá.