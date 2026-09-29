Morena responde a señalamientos contra integrantes: ‘Investigación debe venir de México’

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, señaló que cualquier investigación contra funcionarios debe ser llevada a cabo por la FGR y no por autoridades extranjeras.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, destacó este martes que desde el movimiento no se busca encubrir a ningún funcionario o miembro del partido y apuntó que cualquier investigación contra una persona mexicana debe provenir de autoridades mexicanas.

“No somos parte de las investigaciones de ningún país. ¿A qué me refiero con esto? Desde los partidos políticos ni absolvemos ni culpamos a nadie. Tiene que ser el resultado de las investigaciones, en su caso, que hagan las autoridades mexicanas en su caso la Fiscalía General de la República (FGR)”, apuntó en un mensaje a medios este martes 29 de septiembre.

Montiel se refirió a “las publicaciones en medios extranjeros” sobre presuntas investigaciones contra Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y miembro de Morena, y del caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, cuyo exesposo es presuntamente investigado en Estados Unidos.

“Nosotros no encubrimos a nadie, no somos tapadera de nadie, y nuestro movimiento reivindica el trabajo honesto y la búsqueda del bienestar del pueblo de México”, añadió la líder morenista.

“De tal manera que desde otro país tendrá que acreditar (las acusaciones) y hacerlo por las vías legales correspondientes con el soporte legal que acompañe. Y nosotros vamos a estar pendientes de esta información, pero también no será nuestra actuación en medida que desde el extranjero se quiera dictar la política en nuestro país (…) Somos un país independiente, soberano”.

Más temprano este martes se informó que dos agencias del gobierno estadounidense investigan presuntas acusaciones de delincuencia organizada y huachicoleo contra Andrés Manuel López Beltrán, conocido como ‘Andy’, según reportó el periódico New York Times.

La nota de dicho medio indica que, presuntamente, ‘Andy’ López Beltrán usó a intermediarios para tener contacto con funcionarios estadounidenses por dicho caso.

EU investiga a Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar Ávila

Además, este mismo día, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, por sus presuntos nexos con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa.

Según la autoridad estadounidense, Carlos Torres habría usado sus influencias para facilitar las actividades de La Mayiza en Baja California.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) confirmó sanciones contra 21 personas que facilitaron las actividades de dicho grupo criminal, entre quienes se encuentran, además del exesposo de Marina del Pilar Ávila, el hermano del mismo: Luis Alfonso Torres Torres. También fue sancionado Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.