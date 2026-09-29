EU va por ‘Andy’ López: Dos agencias investigan acusaciones de huachicoleo, dice el NYT

Fue este año cuando Estados Unidos decidió revocar la visa de Andrés Manuel López Beltrán.

Dos agencias del Gobierno de Estados Unidos investigan acusaciones contra Andrés Manuel López Beltrán, reportó el periódico New York Times este martes 29 de septiembre.

De acuerdo con el diario, los señalamientos investigados son por delincuencia organizada y huachicoleo. El artículo deja claro que “no se han iniciado procesos formales”, esto de acuerdo con cinco fuentes informadas de la pesquisa.

El artículo, firmado por los periodistas Paulina Villegas, Emiliano Rodríguez Mega, Jack Nicas y Steve Fisher, menciona que ‘Andy’ López Beltrán usó intermediarios para contactar a funcionarios de “las fuerzas del orden” de EU por el caso.

“Ambas partes no han mantenido conversaciones formales, según tres personas familiarizadas con dichas gestiones”, añadió.

Los reclamos de ‘Andy’ López Beltrán a EU

Fue apenas en agosto de este año cuando el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador reveló que las autoridades de EU le revocaron su visa, una decisión que calificó de “politiquería”.

López Beltrán, que no tiene un puesto en el Gobierno de México, publicó una carta al presidente Donald Trump en la que pidió el despido de Marco Rubio, secretario de Estado, y Christopher Landau, subsecretario de Estado, por la “canallada” de quitarle la visa.

“No es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos”, dijo en el texto publicado en su cuenta de Instagram.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó al hijo del expresidente López Obrador y sugirió que la decisión de revocarle la visa tiene la intención de interferir en los asuntos internos de México.

“Una visa es para entrar a un país, nada más que en México, la convicción nos dice que el pueblo manda. En México no hay nadie que mande más que el pueblo de México”, aseguró el 16 de agosto en un evento en Tampico.

‘Andy’ López Beltrán dejó la secretaria general de Morena para participar en el proceso de elección de ‘coordinadores’ rumbo a las elecciones intermedias 2027. El hijo del expresidente López Obrador busca ser el abanderado del partido en el Distrito 6 de Tabasco, que le daría una curul y fuero en la Cámara de Diputados.

El Gobierno de Estados Unidos aclaró que, siguiendo su política, no hace comentarios o explicaciones de por qué revoca la visa a ciudadanos de otros países.