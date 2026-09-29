Sandra Cuevas votará por Morena para que Alessandra Rojo pierda la Cuauhtémoc: ‘Apoyaré a Citlalli’

Con tal de evitar que Alessandra Rojo de la Vega gane la elección, Sandra Cuevas aseguró que votaría por Morena para que el partido recupere la alcaldía Cuauhtémoc. Además, afirmó que Citlalli Hernández no sólo ganará la demarcación, sino que “va a arrasar”.

Durante una entrevista sobre la contienda en la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas señaló que Citlalli Hernández es una de las personas más cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador y Clara Brugada, además de destacar su capacidad de convocatoria entre distintos grupos interesados en la demarcación.

“Es muy querida por Clara Brugada; de hecho ella fue la que tuvo la gran idea de proponer a Citlalli. ¿Apoyarías su candidatura? Sí, por supuesto que apoyaría a Citlalli", confesó en entrevista.

Su declaración fue hecha después de que la exalcaldesa de Cuauhtémoc reapareció este lunes 28 de septiembre para anunciar que regresan sus aspiraciones políticas y que le gustaría encabezar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030.

¿Por qué Sandra Cuevas quiere que Citlalli Hernández gane la alcaldía Cuauhtémoc?

Sandra Cuevas describió que la morenista tiene la fuerza para poder convocar a todos los liderazgos y a todos los que han estado trabajando en la Cuauhtémoc. “Citlalli tiene toda la capacidad para reunirlos y decir: vamos todos juntos, vamos todos juntos. Después de dos elecciones sin ganar Morena ahí”.

Al recordar que Morena ha perdido las últimas elecciones en Cuauhtémoc —primero con Néstor Núñez, después con la propia Sandra Cuevas y posteriormente con Alessandra Rojo de la Vega—, la exalcaldesa de la demarcación sostuvo que las circunstancias políticas en la alcaldía han cambiado.

Cuevas explicó que en la última elección exitieron algunos grupos interesados en impedir el triunfo del grupo vinculado con Ricardo Monreal, particularmente en referencia a su hija, Catalina Monreal. “Pero hoy la circunstancia es distinta. Hoy se quiere ver a Morena ganando la alcaldía Cuauhtémoc y lo va a lograr”, afirmó.

Ante esto pronosticó un amplio triunfo de Hernández: “Citlalli Hernández no solamente va a ganar, va a arrasar”.