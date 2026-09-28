¿Sandra Cuevas por la CDMX en 2030? La exalcaldesa reaparece y revela sus planes políticos

La exalcaldesa de Cuauhtémoc aseguró que trabaja en una estrategia para buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030. (Cuartoscuro: Galo Cañas Rodríguez).

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reapareció este lunes 28 de septiembre para anunciar que regresan sus aspiraciones políticas y que le gustaría encabezar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030.

En una entrevista con Maca Carriedo, conductora del programa El Macanazo, Cuevas sostuvo que a la Ciudad de México le falta “disciplina y orden”, algo que, según afirmó, tuvo su gestión.

“A esta ciudad le falta madre. ¿Qué quiero decir? Le falta una mamá que cuide, que proteja, que discipline, que ponga orden y traiga de vuelta la seguridad a nuestras familias; así como lo hice en la alcaldía Cuauhtémoc donde había empleo y era un lugar seguro", aseguró.

Cuevas gobernó la alcaldía Cuauhtémoc bajo las siglas del PAN, PRI y el extinto PRD entre 2021 y 2024. Después intentó llegar al Senado como segunda fórmula de Movimiento Ciudadano junto con Alejandra Barrales, pero el partido no obtuvo los votos necesarios.

Desde ese momento se alejó de la política y se concentró en su actividad empresarial, la cual despertó polémica en redes sociales y cuestionamientos sobre el origen de su dinero y el estilo de vida lujoso que presume.

Durante la entrevista, Sandra Cuevas aclaró que su reciente cirugía es parte de un proceso personal que está llevando y que se concentrará en delinear una estrategia para gobernar la Ciudad de México en 2030.

“Es parte de un proceso que está llevando en lo personal, en lo profesional. Y bueno, este era el primer paso. El segundo es retomar mis estudios en los primeros días de octubre. He puesto mucha atención en mi empresa, en el tema político, en hacer una estrategia para poder llegar en el 2030 a ser candidata a la jefatura de gobierno. Entonces estoy concentrada en eso”, añadió.

Inhabilitan a Sandra Cuevas un año por Operativo Diamante

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) sancionó por un año a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por abuso de funciones y violaciones al debido proceso durante la ejecución del denominado ‘Operativo Diamante’.

De acuerdo con la resolución, la exfuncionaria quedará impedida para ejercer cualquier cargo público durante el periodo que contempla la sanción administrativa.

Ante esto, la exalcaldesa de Cuauhtémoc respondió en sus redes sociales: “¡Uy, estoy bien preocupada! Volvería hacer todo igual. No me arrepiento".