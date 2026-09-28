¿Dónde será la nueva gira de Luis Miguel? Esto reveló ‘El Sol’ sobre sus conciertos

Luis Miguel se prepara para su gira 2027, la cual va a tener conciertos en por lo menos dos continentes. (Foto: Cuartoscuro/Freepik)

Luis Miguel ya dio una primera pista sobre su próxima gira. Luego de anunciar el Tour 2027, el cantante reveló que su regreso a los escenarios tendrá una ruta internacional que contempla por lo menos dos continentes.

El anuncio se realizó a través de sus redes sociales y también confirmó que el cantante Luis Miguel vuelve a trabajar con Fénix Entertainment, promotora con la que realizó su anterior recorrido. Sin embargo, todavía no hay un calendario con ciudades, fechas, recintos ni precios de boletos.

Por ello, aunque México está contemplado dentro del mercado latinoamericano, todavía no se puede confirmar qué ciudades mexicanas se presentará el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’.

Luis Miguel vuelve a los escenarios en 2027. (Foto: Cuartoscuro) (Fotógrafo Especial)

¿Qué lugares visitará Luis Miguel con su Tour 2027?

El nuevo recorrido tendrá alcance internacional, pero el anuncio del cantante todavía no especifica la lista de países ni las ciudades que formarán parte de la agenda.

Lo confirmado hasta ahora es que el espectáculo llegará a América Latina, Estados Unidos, Europa y otros territorios, incluido México. Las fechas y las sedes serán anunciadas posteriormente mediante los canales oficiales de Luis Miguel y Fénix Entertainment.

La ruta podría tener como referencia el alcance de su gira anterior, aunque esto no implica que las mismas ciudades estén confirmadas para 2027.

¿Dónde fueron los conciertos de Luis Miguel en su última gira?

Los conciertos de Luis Miguel en el tour anterior comenzaron en agosto de 2023 y concluyeron en diciembre de 2024. La agenda pasó por distintos países en ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Montevideo, Asunción, São Paulo, Seattle, Los Ángeles, Las Vegas, Madrid y Barcelona.

Luis Miguel, apodado ‘El sol’, recorrió distintas entidades durante 2024 en México. Entre sus presentaciones estuvieron Monterrey, Chihuahua, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana, Saltillo, Torreón, Hermosillo, Guadalajara, Aguascalientes, Ciudad de México, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Mérida, Cancún, Acapulco, Tampico, San Luis Potosí, Toluca, Pachuca, Veracruz, Irapuato y Querétaro. La agenda oficial de su sitio registra las fechas y recintos de aquella etapa.

El recorrido terminó con dos conciertos en Buenos Aires, Argentina, los días 17 y 18 de diciembre de 2024.

Luis Miguel dio algunos detalles sobre su tour 2027. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuál fue el setlist de Luis Miguel en su última gira?

El repertorio de la gira combinó éxitos de distintas etapas de su carrera y varios popurrís. El setlist de los conciertos de Luis Miguel tuvo algunas modificaciones según la ciudad y el momento del tour, pero entre las canciones interpretadas estuvieron: