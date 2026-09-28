CDMX

Motociclistas rocían polvo de extintor a policías en plena persecución y logran escape (VIDEO)

Tras rociar a los policías con polvo de extintor, los atacantes lograron adelantarse en la persecución. No hay detenidos al momento.

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Los policías quedaron atrapados en la nube de polvo de extintor, lo que facilitó el escape de los hombres a bordo de la moto. (Redes sociales)
Por Redacción

En medio de una persecución, dos hombres a bordo de una motocicleta rociaron polvo de extintor a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en un hecho que se viralizó en redes sociales.

La persecución ocurrió sobre el Eje 2 Norte, cerca de avenida Canal del Norte y Damasco, donde las autoridades ubicaron a las personas a bordo de la motocicleta que presuntamente realizaban maniobras que comprometían la integridad de los usuarios.

Los hombres huyeron al ver a los policías de tránsito y les arrojaron el polvo de extintor.

Confiscan motocicleta en de hombres que arrojaron polvo de extintor a policías

Luego del ataque, dos patrullas y más elementos uniformados se sumaron a la persecución hasta las calles Esterlinas y Tánger, en la colonia Pensador Mexicano de la alcaldía Venustiano Carranza.

La persecución terminó cuando uno de los atacantes abandonó la moto e ingresó a un inmueble, del cuál salió un grupo de personas momentos después para evitar que las autoridades incautaran la moto y que detuvieran al sujeto.

La SSC informó que no pudo detener a los responsables del ataque contra los oficiales; sin embargo, aseguraron la motocicleta y la trasladaron a un depósito vehicular en la calle Añil.

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La motocicleta en la que iban los agresores fue confiscada junto con el extintor del que presuntamente dispararon polvo a los oficiales. (SSC)

Las autoridades realizan el análisis de cámaras de vigilancia par dar con los presuntos responsables y continuar con las investigaciones.

El extintor que usaron contra los oficiales también fue asegurado por las autoridades.

Aunque las autoridades no señalaron a los hombres por cometer algún delito, el Código Penal de la Ciudad de México señala que hay penas de medio año a dos años de prisión para quienes desobedezcan los mandatos legítimos de la autoridad.

Además, el Reglamento de Tránsito de la CDMX establece en su artículo 7 que golpear al personal que desempeña labores de agilización de tránsito y aplicación de las sanciones será sancionado con una multa de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir, poco más de 3 mil 500 pesos, así como la remisión del conductor y su unidad a la autoridad competente.

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