Ruth González, esposa de góber de SLP, descarta buscar alianza con Morena en 2027

La senadora del Verde evitó confirmar si buscará la gubernatura, pero descartó prácticamente una alianza con Morena para las elecciones de 2027. (Cuartoscuro: Daniel Augusto).

La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva, prácticamente descartó una alianza con Morena para competir por la gubernatura de San Luis Potosí en las elecciones de 2027 y señaló que su partido cuenta con sus propios aspirantes y métodos para definir la candidatura.

La legisladora fue cuestionada sobre la posibilidad de que ambas fuerzas políticas vuelvan a competir juntas en la entidad y respondió: “Con Morena, seguramente no”.

González Silva explicó que cada partido seguirá sus propios procedimientos para definir a sus candidatos y señaló que todavía está pendiente conocer la postura del Partido del Trabajo (PT) respecto a una eventual alianza con el Verde.

“Pues cada partido tiene sus aspirantes, cada partido tiene sus métodos, y bueno, pues Morena ya anunció el suyo… lo que desconozco es si vaya en coalición con el PT, la verdad es que no lo sé… si no, el PT en su momento sacará su candidata y el Verde sacará su candidato”, declaró durante una visita a Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina.

La postura de la senadora se conoció después de que Morena designó a Elí César Cervantes Rojas como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante el anuncio, la dirigencia nacional de Morena confirmó que San Luis Potosí será la única entidad donde el partido no competirá en coalición. La decisión se produjo después de que Morena y sus aliados no alcanzaran un acuerdo para presentar una candidatura común en el estado.

El PVEM mantiene abierta la definición de su candidatura

Aunque Ruth González ha sido señalada como uno de los principales perfiles del Partido Verde para buscar la gubernatura, la senadora evitó confirmar que será la candidata de su partido.

“No, yo ahorita estoy muy concentrada en el Senado de la República”, respondió al ser cuestionada sobre si estaba preparada para participar en la contienda estatal.

González Silva ha señalado previamente que esperará los tiempos y las decisiones internas del PVEM antes de definir públicamente su futuro político.

El Partido Verde respalda las aspiraciones de González, quien es esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, emanado de esa fuerza política.

El escenario electoral también está marcado por las reglas internas de Morena relacionadas con el nepotismo y la postulación de familiares de personas que ocupan cargos públicos.