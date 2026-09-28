‘El Sol’ sale en Nueva York: ¿Cuánto cuesta comer en Estiatorio Milos donde Luis Miguel se reunió con Mijares?

El cantante Luis Miguel tuvo una cena privada en Nueva York y eligió un restaurante de lujo especializado en cocina griega y pescados ubicado en Manhattan. Se trató de Estiatorio Milos, donde el ‘Sol de México’ ocupó un salón privado y recibió la visita de Manuel Mijares, quien se acercó a saludarlo.

De acuerdo con la revista Quién, el establecimiento apagó las luces de un sector del inmueble para privacidad de Luis Miguel. A estos detalles se le sumaron las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante. Él aseguró que el intérprete de ‘La Incondicional’ estuvo en el lugar acompañado de Carolina Herrera, quien ya fue a uno de sus conciertos.

La carta de cena de Milos incluye pescados y mariscos, preparaciones griegas, cortes de carne y una selección de productos cuyo precio depende del mercado.

Según Gustavo Adoifo Infante, Luis Miguel comió en Estiatorio Milos con Carolina Herrera. (Foto: Captura DPM)

¿Cómo es Estiatorio Milos, el restaurante que visitó Luis Miguel?

Estiatorio Milos, restaurante que visitó Luis Miguel, llegó a Manhattan en 1997, cuando el chef Costas Spiliadis decidió llevar fuera de Montreal el concepto que había fundado. La apertura convirtió a Nueva York en la segunda sede de Milos y marcó la expansión de su propuesta de cocina griega.

El restaurante de lujo ocupa un espacio amplio, de techos altos y decoración inspirada en la cultura griega, con piezas como jarras y ánforas de barro. Su concepto combina un ambiente de alta cocina con una propuesta centrada en compartir los alimentos al estilo familiar.

La especialidad del restaurante son los pescados y mariscos frescos, que tienen un papel central en su menú. Trabaja con precios de mercado para algunas de sus piezas y permite elegir pescados que después son preparados con la intención de conservar el sabor de los productos. A esto se suman vegetales, frutas, aceite de oliva y otros ingredientes vinculados con la cocina griega.

La filosofía del chef Costas Spiliadis parte precisamente de una idea sencilla: cuando los ingredientes son de alta calidad, necesitan poca intervención. Su relación con pescadores y productores de Grecia han marcado la identidad de Milos desde sus primeros años.

Con el paso del tiempo, la sucursal neoyorquina también fue ampliada para incorporar un nivel inferior destinado, entre otras cosas, a eventos privados.

Así es Estiatorio Milos, restaurante donde comió Luis Miguel. (Foto: Captura)

¿Estiatorio Milos tiene estrella Michelin?

La sucursal de Midtown no tiene actualmente una estrella Michelin. Tampoco aparece entre los restaurantes seleccionados por la Guía Michelin en Nueva York dentro de su listado.

Esto no significa que la marca Milos esté ausente de la guía gastronómica: Estiatorio Milos de Miami Beach y Estiatorio Milos de Las Vegas sí aparecen en las recomendaciones de la Guía.

¿Cuánto cuesta cenar en Estiatorio Milos, restaurante en Nueva York donde estuvo Luis Miguel?

El precio de una cena en Estiatorio Milos puede variar considerablemente dependiendo de los platillos elegidos. La carta oficial de cena establece precios para buena parte de sus entradas y platos fuertes.

Entre las opciones para comenzar la cena se encuentran:

Milos Special: 33 dólares (590 pesos)

33 dólares (590 pesos) Pulpo: 33 dólares (590 pesos)

33 dólares (590 pesos) The Greek Spreads: 35 dólares (629 pesos)

35 dólares (629 pesos) Pimientos Holland a la parrilla: 22 dólares (395 pesos)

22 dólares (395 pesos) Champiñones a la parrilla: 27 dólares (485 pesos)

27 dólares (485 pesos) Calamares: 30 dólares (539 pesos)

30 dólares (539 pesos) Camarones jumbo: 40 dólares (719 pésos)

40 dólares (719 pésos) Pastel de cangrejo estilo Maryland: 33 dólares (590 pesos)

33 dólares (590 pesos) Verduras a la parrilla: 32 dólares (575 pesos)

32 dólares (575 pesos) Ensalada griega: 29 dólares (521 pesos)

29 dólares (521 pesos) Ostras: 5 dólares (89 pesos) por pieza

5 dólares (89 pesos) por pieza Ceviche griego: 43 dólares (773 pesos)

43 dólares (773 pesos) Tasting of Raw Fish: 86 dólares (1,546 pesos)

Por ejemplo, una persona que pidiera como entrada el Greek Ceviche, un plato que combina loup de mer con hierbas mediterráneas, frijoles gigantes y queso feta, pagaría 43 dólares (773 pesos).

La carta del restaurante de lujo también incluye opciones como sashimi y tartar de atún patudo por 35 dólares (683 pesos), mientras que el salmón orgánico de las islas Shetland aparece en 32 dólares (575 pesos).

El establecimiento también ofrece un menú de tres tiempos de lunes a viernes, de 11:30 a 15:30 horas, por 45 dólares, es decir, alrededor de 809 pesos.

El menú permite elegir entre diferentes entradas, platos fuertes y postres. Entre las opciones aparecen:

Entrada: ostras, sashimi de salmón, tartar de salmón, pulpo, sopa mediterránea de pescado, ensalada de tomate o ensalada de lentejas Beluga.

ostras, sashimi de salmón, tartar de salmón, pulpo, sopa mediterránea de pescado, ensalada de tomate o ensalada de lentejas Beluga. Plato fuerte: pescado entero del día a la parrilla, salmón, hamburguesa de atún o pechuga de pollo orgánica

pescado entero del día a la parrilla, salmón, hamburguesa de atún o pechuga de pollo orgánica Postre: frutas de temporada, yogur griego con miel y nueces o karydopita, un pastel griego de nuez acompañado con helado de miel y lavanda.

¿Cuánto cuestan los pescados y mariscos en Milos?

Una parte importante de la propuesta de Estiatorio Milos consiste en que los clientes pueden elegir el pescado directamente de la selección disponible del día. Por ello, varios de estos productos no tienen un precio fijo en la carta.

El pescado entero a la parrilla aparece como precio de mercado por libra, por lo cual no es el mismo siempre y no se menciona en el menú. Entre las variedades mencionadas están fagri, loup de mer, dorado royale, lenguado Dover, Saint Pierre, barbouni, langostinos, langosta azul, lubina negra, pargo rojo y pompano.

Para quienes prefieran un plato de pescado con precio establecido, el atún se ofrece por 53 dólares (952 pesos) y se sirve con betabeles tiernos y skordalia (salsa suave y cremosa de ajo) de almendra.

¿Cuánto cuestan las carnes en el restaurante donde cenó Luis Miguel?

Aunque los pescados y mariscos son protagonistas de la carta, Milos también ofrece cortes de carne.

Entre las opciones están las chuletas de cordero Colorado Prime, con un precio de 54 dólares (970 pesos); el rib eye, por 75 dólares (1,294 pesos), y el filete mignon, por 63 dólares (1,132 pesos).

La alternativa de mayor precio dentro de esta sección es el Côte de Boeuf, un corte de 32 onzas de carne Prime añejada en seco entre cuatro y seis semanas, cuyo costo es de 141 dólares (2,535 pesos). Los platos de esta sección se sirven con papas fritas.

Además, la carta establece que para grupos de ocho personas o más se aplica una gratificación de 18 por ciento.

¿Dónde está Estiatorio Milos, el restaurante donde cenó Luis Miguel?

Estiatorio Milos se encuentra en 125 West 55th Street, en Midtown Manhattan, una zona ubicada entre la Sexta y Séptima Avenida.

Cuenta con servicio de lunes a viernes de 11:30 a 15:30 horas y de 16:30 a medianoche; los horarios cambian ligeramente durante el fin de semana.