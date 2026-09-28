‘Nos estamos volviendo virales’: Busca Kekala llegar a 50 sucursales activas al cierre de 2026

La firma anunció hace unos meses que la franquicia tendría una fuerte inversión.

La firma Kekala anunció que el ritmo de crecimiento a su llegada a México va conforme a lo planeado, y que esperan cerrar el año con 50 sucursales activas.

Enrique Chargoy, director general de Kekala, señaló que tras el periodo de planeación, en marzo empezaron con cuatro sucursales y el ritmo fue creciendo a seis por mes; después a ocho y en en los últimos dos meses se han sumado 14.

“El ritmo de crecimiento ahora es más rápido y estamos proyectando cerrar el año con 50 sucursales activas como mínimo”, apuntó Chargoy, director general de la empresa que pertenece a Grupo Lagred.

El director general aseguró que la buena relación que establecieron con las Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces —quienes gestionan y operan las plazas comerciales— ha sido una decisión clave para su expansión en el País.

Reiteró que a siete meses de abrir sus primeros en puntos de venta, Kekala ha sido bien recibida en el mercado nacional.

“Nos estamos volviendo virales y eso a las Fibras les interesa para traer flujo a sus centros de consumo”, agregó.

La firma anunció hace unos meses que la franquicia tendría una fuerte inversión, y que la relación actual con sus franquiciatarios también ha sido un factor relevante para el crecimiento.

“Se trata de una franquicia que, como pocas, se esfuerza en acompañarlos hasta conseguir los mejores sitios para colocar un quiosco. Es un acompañamiento 360 grados, desde la firma de la franquicia hasta que su punto está operando”, explicó.