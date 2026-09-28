‘Ya no voy a tomar medicamentos’: Yolanda Andrade explica el estado de su enfermedad

Yolanda Andrade actualizó su estado de salud y contó a sus seguidores que tiene la intensión de reducir los medicamentos que se administra, salvo los que necesita para controlar el dolor.
La presentadora de televisión describió la última etapa de su vida como una muy complicada, marcada por muchas visitas a hospitales, estudios y días en los que sus padecimientos le impiden realizar actividades cotidianas.
¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre sus medicamentos?
Durante una transmisión en vivo mediante Instagram, ‘Joe’ Andrade explicó que decidió alejarse gradualmente de buena parte de los medicamentos que ha tomado durante este proceso de salud.
“He decidido que ya no voy a tomar medicamentos, solo los que sí necesito para el dolor, pero poco a poco quiero alejarme de todo”, afirmó la conductora sin dar fechas o detalles de las sustancias.
Andrade también agradeció la paciencia de profesionales de la salud mental que la han apoyado en el proceso: “Mi psiquiatra me tiene mucha paciencia, es un amor, se lo agradezco mucho. Y mi psicóloga, ahora mi padrino doble A”, expresó.
La conductora mexicana contó que su proceso médico se extendió durante más de un año entre estudios, hospitales y distintos tratamientos. En sus transmisiones también ha descrito las dificultades físicas que enfrenta en algunos días.
“Hay días que no me he podido parar, que me he caído, me ha tenido que cargar mi hermana para ir al baño, de pronto no puedo hablar, de pronto ya puedo hablar con otra medicina”, relató.
Andrade ha hablado públicamente de un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa, además de que padece cefalea en racimos y neuralgia del trigémino, que han complicado su movilidad y habla en distintos momentos.
Andrade también explicó que utiliza un segundo catéter para recibir parte de sus tratamientos. “Nunca me dio el ‘por qué me pasó a mí’, no. Yo solo iba, me hacía estudios, un año y medio de estudios... hospitales... Que les tengo mucho respeto a las enfermeras porque es un trabajo muy duro”, comentó.
¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre su pronóstico médico?
Andrade también cuestionó el que un médico pueda establecer el tiempo que le queda de vida. Según relató en Instagram, respondió a uno de sus doctores después de recibir un pronóstico sobre el tiempo que le quedaría de vida.
“Tú eres un doctor, yo te respeto, pero tú no eres Dios, no me vas a decir a mí cuándo me voy a morir”, contó sobre aquella conversación.
Durante una aparición de vuelta al programa Montse & Joe, Andrade habló de la muerte con Montserrat Oliver y Roxana Castellanos. En medio de la conversación afirmó: “bueno, estoy enferma y me voy a morir”, y Oliver respondió: “todos nos vamos a morir”.
También recordó en el programa una camisa negra que había pensado utilizar en su funeral. Al encontrarla mientras hacía su maleta, decidió guardarla otra vez: “Ahorita no, mi reina vete pa’ dentro”.
Pese a las dificultades, en algunas transmisiones mediante sus redes sociales Andrade se ha mostrado animada y ha agradecido los mensajes de apoyo que recibe mientras comparte actualizaciones sobre su salud.