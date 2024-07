‘¿Cómo evitar enamorarse de un pend...’: La actriz Roxana Castellanos, de ‘Vecinos’, habla de su monólogo

¡Ay, qué bonito es el amor! O al menos eso creemos cuando nos enamoramos, sin embargo, las cosas podrían cambiar un poco cuando nos damos cuenta de a quién tenemos al lado. Para identificar los síntomas, las costumbres y las actitudes de este tipo de personas y ‘huir’ a tiempo, la actriz y conductora Roxana Castellanos ha presentado en el Telón de Asfalto un monólogo bajo la dirección de Juan Ríos Cantú.

En exclusiva para El Financiero, la actriz de 50 años contó que estaba decidida a nunca hacer un monólogo; sin embargo, cuando el texto titulado ¿Cómo evitar enamorarse de un p*ndejo? llegó a sus manos, se enamoró de la obra y decidió que lo pondría en escena.

“Tenía mucho miedo de hacer un monólogo porque da mucho miedo estar en el escenario sola y tener que resolver todo, pero cuando llegó a mis manos este texto fue a través de Danna Vázquez, y me dijo: ‘hay un monólogo, quiero que hagas’. Entonces, me lo mandó, lo terminé de leer y dije ‘me encantó'”.

Tras cuatro meses de la primera puesta en escena, la conductora de ¡Cuéntamelo ya! aseguró que ha disfrutado mucho el proceso, desde la adaptación del guion de la mano de Juan Ríos, hasta la función del pasado sábado 29 de junio.

El monólogo interpretado por Roxana Castellanos promete sacarte risas mientras reflexionas sobre las señales que pueden indicar que un “pendejo” llegó a tu vida.

“Esta es la semana 17, ha sido mi más chingona y divertida función, porque viene pura gente que paga su boleto, no es que viene tu amigo, tu primo, entonces eso hoy me encantó”, aseguró Roxana Castellanos.

La también intérprete de Vanessa en el programa Vecinos aseguró que el monólogo está enfocado a la comedia; sin embargo, eso no quita que a algunas personas les pueda ‘quedar el saco’: “Yo creo que todas estas obras están dirigidos a cuando estamos en una relación, no necesariamente tienes que ser pendejo en algunas relaciones”.

“Cómo evitar enamorarse de un pendejo” es una comedia del autor uruguayo Marcelo Puglia.

Las claves de Roxana Castellanos para no enamorarse de la persona incorrecta

Aunque no dio nombres, Roxana afirmó haberse enamorado de un p*ndejo; sin embargo, aseguró que ya tiene el ‘detector’ para identificarlos y alejarse de ellos.

“Hace muchos años me enamoré, me enamoré de un hombre y resultó ser un pendejo, porque también te puedes enamorar, de un buen hombre y resultó ser el más infiel del mundo. Entonces, sí me enamoré de uno, pero ya tengo la antena bien levantada, hermana”.

Como consejo, la actriz señaló que hay que tener la autoestima “bien alta, querernos mucho, respetarnos, amarnos, no querer encontrar a alguien y, por prisa, tener a alguien”.

Además, Roxana señaló que los hombres no son los únicos que pueden ser los malos dentro de una relación, pues, en ocasiones, las mujeres también tienen aspectos negativos.

“Yo tengo 50 años y me paso un chingo de veces de enamorarme de alguien que no era el correcto, igual el hombre puede decir: ‘me enamoré de una pendeja’ porque también, a veces, en las relaciones nos volvemos pendejos o pendejas, cosa que no significa que vas a hacer toda la vida”.

¿Qué sigue para Roxana Castellanos?

Con respecto a su carrera, Roxana Castellanos aseguró que continuará con sus proyectos en Televisa, con su conducción en ¡Cuéntamelo ya!, así como con el programa Vecinos; sin embargo, aseguró que quiere presionar su lado de actriz para participar en otros programas.

Además, adelantó que participará en tres capítulos de una serie en la plataforma de streaming VIX.

“Pero quiero hacer cosas distintas, entonces, ahí voy ya abriendo camino y lo que se pueda. Amo lo que hago, el teatro lo seguiré haciendo toda mi vida, la conducción la amo, pero si me pides mi carta a Santa, sería regresar a las novelas, con personajes que me exijan más”, concluyó.

Monólogo de Roxana Castellanos: Boletos, precios, horarios y más

Para ver la obra, los interesados pueden acudir al teatro El Telón de Asfalto, ubicado en Perpetua 4, San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez y adquirir sus boletos en taquilla, o bien, a través de Ticketmaster. Las funciones son los viernes y sábados a las 20:30 horas, y los domingos a las 17:00 horas.

La puesta en escena se va de gira, tiene previstas algunas fechas en el Teatro Narciso Mendoza, Cuautla (Morelos), cuya venta es en Taquilla Cero en precios de 300 a 700 pesos.