Muere Dave Loggins, autor de ‘Please come to Boston’, a los 76 años

Dave Loggins, cantante estadounidense conocido por el éxito Please come to Boston, murió a los 76 años de edad el pasado miércoles 10 de julio en Nashville, Tennessee.

Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento del compositor, pero se reporta que su fallecimiento sucedió en el Alive Hospice, sitio dedicado al cuidado de personas de la tercera edad que reciben cuidados paliativos o de hospicio.

La muerte del cantante fue reportada por el medio Variety, quien especificó acerca de la última petición del famoso, la cual fue no tener funeral ni ningún tipo de rito funerario, además pidió donaciones para el lugar en vez de llevarle flores.

Dave Loggins era un cantante de música country.

¿Quién era Dave Loggins?

Dave Loggins nació en 1947, al principio no se iba a dedicar a la música, en cambio, realizó bocetos y dibujos para una empresa y después trató de vender seguros, se lee en una breve biografía publicada por la página del salón de la fama de Nashville.

Su carrera como cantante inició en 1972 con su álbum debut Personal Belongings, pero sin tener tanto éxito hasta el lanzamiento de ‘Pieces of April’, un sencillo del compositor, según lo dicho en el texto mencionado anteriormente.

Apprentice (In a Musical Workshop) fue su segundo material de estudio, publicado en 1974. En este disco se incluye ‘Please come to Boston’, la canción más reconocida del artista.

Dave Loggins fue nombrado en el salón de la fama de compositores de Nashville.

Gracias a la composición, se mantuvo en listas de popularidad como la Billboard 100 (en el lugar 5) y fue nominado al Premio Grammy en 1974 en la categoría a la mejor interpretación vocal pop masculina, de acuerdo con Variety.

De acuerdo con el mismo portal, fue incluido en el Salón de la Fama de Compositores de Nashville en 1995, además tenía tres hijos: Queen, Kyle y Dylan, de quienes se conocen pocos detalles.

Se desconoce si padecía alguna enfermedad terminal o condición médica capaz de llevarlo a cuidados paliativos o de hospicio, pues no existe un comunicado oficial hecho por la familia acerca de la muerte del cantante.

Cabe destacar que era primo de Kenny Loggins, autor de ‘Danger Zone’, canción de la película Top Gun.

¿Qué artistas grabaron canciones de Dave Loggins?

Entre los grupos y solistas que grabaron canciones escritas y compuestas por Dave Loggins destacan los siguientes, esto basado en lo compartido por Variety este viernes.

Willie Nelson.

Joan Baez.

Ray Charles.

Tanya Tucker.

Toby Keith.

Reba McEntire.

Alabama.

Wynonna Judd.

Johnny Cash.

Three Dog Night.

Don Williams.

Lee Greenwood.

Smokey Robinson.

Crystal Gayle.

John Conlee.

Restless Heart.