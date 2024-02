El actor Barry Tubb demanda a Paramount por uso no autorizado de su imagen en ‘Top Gun: Maverick’

Top Gun: Maverick superó cualquier expectativa y sin ser una película de superhéroes, de las que comúnmente acaparan la taquilla, rompió récords de venta de boletos alrededor del mundo. Además representó el regreso de la versión aviadora de Tom Cruise, pero no todos están felices por el éxito de la película.

Un actor de la cinta original, estrenada en 1986, decidió demandar a Paramount porque no fue consultado ni compensado por su aparición en la secuela del 2022.

Tom Cruise protagonizó la secuela 'Top Gun: Maverick' que rompió récords en taquilla. (Foto: Instagram @topgunmovie)

Su nombre es Barry Tubb y el personaje que hizo en la cinta original es Leonard ‘Wolfman’. La producción no ‘revivió’ su personaje en la última película, pero su imagen tuvo una aparición cuando hacen un acercamiento a una fotografía del pasado.

El acercamiento muestra a aquella primera generación: Val Kilmer, Anthony Edwards, Tom Cruise y Barry Tubb. Los personajes que aparecen hablando en esa escena no se refieren en ningún momento a ‘Wolfman’ sino a un hallazgo sobre la vida de otro de los miembros.

¿Qué demanda Barry Tubb?

Sin embargo, Tubb considera que esa aparición es “esencial” porque es un momento clave en la trama de la película. Es decir, lo suficiente como para no ser considerada una aparición incidental.

De acuerdo con Bloomberg, el actor presentó su demanda en un tribunal de California. En el documento, su defensa argumenta que en el contrato firmado en 1995 únicamente autorizó el uso de su imagen para lo relativo a la película que se estrenó un año después, cuando no estaba contemplada una secuela.

En el texto reclama que “Paramount usó su imagen y/o identidad solo para servir a sus propósitos comerciales y de negocio. Paramount es un infractor habitual, crónico y sin remordimientos” y hace mención a la recaudación de casi un millón y medio de dólares en taquilla.

Tubb también se queja de que la imagen que aparece en Top Gun: Maverick era realmente una fotografía de los actores detrás de escena y que fue alterada para aparentar que formaban parte de esta película.

Paramount no se ha pronunciado al respecto. Mientras tanto, algunos medios estadounidenses aseguran que Top Gun tendrá una tercera parte y es probable que Tom Cruise, Glen Powell y Miles Teller estén de regreso también.

¿Quién es Barry Tubb?

Es un actor estadounidense de 61 años, nació en Texas y a mediados de la década de los 80 comenzó a buscar el éxito como actor en Hollywood.

Aparte de ‘Top Gun’, ha participado en más de 30 películas entre las que destacan: ‘Bay City Blues’, ‘Hill Street Blues’, ‘The Legend of Billie Jean’, ‘The Three Burials of Melquiades Estrada’.

¿En dónde ver Top Gun: Maverick?

La película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Joseph Kosinski está disponible en Netflix y Paramount+ con suscripción. También es parte del catálogo de Google Play, Amazon Prime y Apple TV con costo extra.