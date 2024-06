‘Shifty Shellshock’: Revelan causa de muerte del vocalista de Crazy Town, banda creadora de un éxito dosmilero

Seth Binzer murió el lunes en su casa de Los Ángeles, tenía 49 años y era vocalista de la banda Crazy Town, famosa por el tema dosmilero ‘Butterfly’ con un coro pegajoso: “Come my lady, come come my lady, you’re my butterfly, sugar baby...”. Esa canción marcó el éxito inesperado de la agrupación de rap rock.

Los medios estadounidenses no reportaron detalles sobre la muerte de Binzer, también conocido como ‘Shifty Shellshock’ porque las causas todavía estaban bajo investigación por parte de las autoridades.

¿De qué murió Seth Binzer, conocido como ‘Shifty Shellshock?

Las personas más cercanas a Seth Binzer sabían que el músico llevaba varios años luchando contra las adicciones e incluso él compartió su testimonio en dos producciones televisivas: Celebrity Rehab with Drew (2008) y Sober House (2009), las sospechas en torno a su muerte estaban vinculadas a este problema de salud.

En declaraciones para la People, su representante Howie Huberman reveló la tragedia que vivió ‘Shifty Shellshock’ en los últimos años debido a las adicciones: “La causa de la muerte fue una combinación de medicamentos recetados y drogas compradas en la calle”.

Shifty Shellshock murió a los 49 años, fue encontrado sin vida en su casa en Los Ángeles. (Fotos: EFE / Crazy Town - Butterfly).

“Es lamentable que perdamos a tanta gente a causa de la adicción y la accesibilidad a drogas nocivas. Shifty fue una tragedia de la vida real. (Murió) Demasiado rápido, demasiado duro y demasiado pronto”, añadió sobre las dificultades que enfrentó con las adicciones.

¿Quién era Seth Binzer, vocalista de ‘Crazy Town’?

Seth Binzer nació en 1974 en Los Ángeles, su padre trabajaba en la industria de la música diseñando portadas de discos y dirigiendo videos de bandas de rock, mientras que su madre se dedicaba a trabajar en guiones.

Fundó Crazy Town junto a Bret Mazur a mediados de 1995 y a finales de la década saltaron a la fama, junto a nuevos integrantes, con el lanzamiento de su álbum The Gift of Game. La canción ‘Butterfly’ fue su tercer sencillo y rápidamente se convirtió en todo un fenómeno que llegó al top de Billboard.

La banda continuó hasta 2003, cuando se disolvió, y aunque lanzaron otro álbum, no consiguieron emular el éxito de aquel tema que los llevó a la fama, pese a que intentaron reencuentros. Desde entonces, Binzer se dedicó a su proyecto musical como solista.

En cuanto a su vida personal, Seth estuvo casado y tuvo un hijo, posteriormente tuvo dos más.