Capturan en Jalisco a tigresa de Bengala; había atacado a bovinos

La tigresa de Bengala fue ubicada en la localidad de Zapotlán del Rey. (Foto: Manejo Animal de Tlajomulco de Zúñiga)

Fue asegurada una tigresa de Bengala que, según reportes de comuneros, habría atacado a varias piezas de ganado bovino en la zona Ciénega de Jalisco.

Durante varios días, personal oficial de Protección Civil y Bomberos del municipio de La Barca, en colaboración con personal de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio de municipios aledaños, como Poncitlán, Jamay, Zapotlán del Rey y Ocotlán, además de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, realizaron recorridos terrestres y labores de vigilancia aérea para localizar al ejemplar.

Esta semana se difundió un video que muestra a la tigresa atracando a un borrego dentro de un rancho, ubicado en una zona cercana a la localidad de La Providencia.

Las imágenes muestran a la felina sujetando por el cuello a un borrego, es así que se emprendió una campaña de alerta a la población para evitar las brechas entre las comunidades de San José de las Moras y La Providencia, “Si llegas a avistarlo: NO te acerques. Mantén una distancia segura. No intentes capturarlo, perseguirlo ni ahuyentarlo. Busca un lugar seguro y reporta inmediatamente su ubicación a las autoridades”, se leía en el mensaje.

El personal de la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco solicitó una trampa especial a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga, que ha trabajado en el aseguramiento y liberación de grandes felinos.

El animal fue asegurado durante la madrugada en la localidad de Zapotlán del Rey, desde donde se realizó el manejo y resguardo del ejemplar, además de su traslado seguro a las instalaciones especiales en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, expuso el biólogo y director de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal (UNASAM).

“Es una hembra de aproximadamente 100 kilos, de aproximadamente un año y medio de edad, no podemos diagnosticar muy bien la edad, pero por el tipo de dentadura que tiene es un animal adulto; se encuentra aparentemente bien y en los próximos días tendremos más información en cuanto a su estado de salud con sus estudios sanguíneos”.

Al momento se hacen revisiones a la tigresa para determinar su procedencia, que se presume, escapó de una finca donde era mantenida por un particular.

De esta forma, el gobierno municipal de La Barca informó en redes sociales que tras la captura del animal, la ciudadanía puede continuar con sus actividades cotidianas con tranquilidad.

Tigres asegurados en Jalisco

Desde 2023 a la fecha se han asegurado varios ejemplares de tigre en Jalisco, que deambulaban en zonas habitacionales, y que se tuvo el antecedente de tenencia de particulares.

En agosto de 2023, en calles de la colonia La Guadalupana, en San Pedro Tlaquepaque, vecinos reportaron a un tigre de Bengala que llevaba varios días recorriendo la zona, hasta hasta que se aseguró al animal de aproximadamente dos años de edad, y 130 kilos de peso.

Escapó de una finca particular, fue cercado en las instalaciones de una empresa elaboradora de bloques de construcción, donde lo sedaron para trasladarlo de forma segura, y fue reubicado en una Unidad de Manejo Ambiental.

El animal estaba en una terraza de eventos de dónde ya había escapado en varias ocasiones previas, el inmueble fue clausurado y asegurado por las autoridades.

De igual forma, en octubre de 2024, un tigre de Bengala fue asegurado por las autoridades luego de ser videograbado mientras un hombre lo paseaba con una correa, cual si fuera un perro, por las calles del municipio.

Después, en diciembre de 2024, fue clausurado un predio en Mazamitla por personal de la PROFEPA. El sitio, conocido como ‘Camino Real del Tigre’, fue suspendido de sus funciones públicas y comerciales debido a que se mantenían ejemplares de tigres y otras especies silvestres sin planes de manejo autorizados, además que se detectaron irregularidades graves en el trato digno, pues eran sedados para que los turistas se tomaran fotografías con ellos.

También, en Puerto Vallarta, en febrero de 2026, personal federal aseguró un ejemplar de tigre de Bengala dentro de una zona habitacional debido a que su posesión era ilegal y no contaba con las condiciones mínimas de seguridad.

Luego, en abril de 2026, un un ejemplar joven de tigre de aproximadamente 20 kilogramos fue localizado en calles de un fraccionamiento de Tlajomulco de Zúñiga, el cual quedó bajo el cuidado de especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre.

Decomiso de animales silvestres

Asimismo, en junio de 2026, la FGR y la PROFEPA aseguraron un ejemplar de tigre de bengala, junto con otros animales silvestres, como dos loros reales, un perico dorado, un cocodrilo moreletii y una pitón bola, durante un cateo relacionado con la delincuencia organizada en un domicilio del fraccionamiento residencial Valle Real de Zapopan.

También, en agosto de este año, se realizaron cateos federales simultáneos en 36 inmuebles de Hidalgo, Jalisco y Michoacán, donde fueron detenidas 20 personas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde se aseguraron armas de fuego, droga, 113 vehículos, tigres, panteras otros animales y aves con un cuidado inadecuado.