¡Hasta la última vajilla! La historia de Anforama, empresa que cierra sucursales en la CDMX

Anforama nació como una pequeña cristalería cerca del Mercado de San Juan y llegó a contar con 32 tiendas en el área metropolitana de la CDMX y el Bajío. [Fotografía. Shutterstock, Anforama]

Damita, caballero, ¿le hacen falta cuchillos, sartenes, vajillas o algún otro utensilio para su casa? Aproveche esta ‘¡Última oportunidad!’, porque ‘¡Nos vamos!’. Las sucursales de Anforama, tradicional cadena especializada en artículos para cocina y hogar, anunciaron el cierre y remate de sus productos en la CDMX.

El aviso de clausura viene acompañado de ofertas con descuentos de remate que oscilan entre el 30 y el 40 por ciento. En algunos establecimientos incluso se ha puesto a la venta el mobiliario y las vitrinas, mientras que los anaqueles presentan una disminución progresiva de sus productos disponibles.

El cierre de las sucursales marca un punto importante para Anforama, empresa que nació como una pequeña cristalería cerca del Mercado de San Juan y llegó a contar con 32 tiendas en el área metropolitana de la CDMX y el Bajío.

¿Cuál es la historia de Anforama en México?

La historia de Anforama comenzó a principios de la década de 1950 en la CDMX. De acuerdo con la propia compañía, su primera tienda era una pequeña cristalería cercana al Mercado de San Juan, que inicialmente contaba con una sola cortina hacia la calle.

El crecimiento del negocio permitió ampliar aquel establecimiento y posteriormente, abrir una segunda sucursal en la calle de Hidalgo. Después llegó otra tienda a La Lagunilla, mientras su catálogo dejó de concentrarse exclusivamente en cristalería e incorporó vajillas, artículos de aluminio, peltre, ollas de presión y otros productos para el hogar.

A principios de los años 60 ocurrió otro momento importante para la cadena con la apertura de su establecimiento de Palma, en el Centro Histórico, que posteriormente se convirtió en su casa matriz.

Aquella sucursal alcanzó 800 metros cuadrados de piso de venta y llegó a ofrecer más de 130 modelos de vajillas y 5 mil artículos especializados, como sartenes, cubiertos, electrodomésticos, recipientes y otros utensilios.

En los años 90, Anforama inició su expansión fuera de la CDMX. Querétaro fue el primer estado al que llegó y posteriormente extendió su presencia a Guanajuato.

¿Cómo se anunció el cierre de Anforama en sus tiendas en la CDMX?

Los primeros avisos de liquidación se detectaron en emblemáticas sucursales del Centro Histórico de la CDMX, donde los clientes encontraron mantas que anuncian la liquidación con la frase: “¡Nos vamos!”, además de promociones de cada uno de sus productos para el hogar.

De igual forma, en las sucursales se pueden observar diversas promociones de liquidación, acompañadas del mensaje “¡Cerramos!”. Incluso se colocaron anuncios en los que se promueve la venta del mobiliario de las tiendas.

Las liquidaciones no se limitan a la CDMX; ya hay reportes de que en municipios del Estado de México como Texcoco, Chalco, Zumpango y Toluca se anunció el cierre de las tiendas.

Antes de que las liquidaciones llamaran la atención en la CDMX, en mayo pasado Anforama anunció el cierre definitivo de su única sucursal en León, Guanajuato, ubicada en la esquina de Reforma y Juárez, en el Centro Histórico de la ciudad.

La tienda estuvo en operación durante 22 años y, antes de cerrar, comenzó a liquidar su inventario con descuentos del 40 por ciento en productos como vajillas, sartenes, cubiertos y recipientes.

Aunque se ha anunciado el cierre de sucursales, Anforama no ha emitido un comunicado oficial que confirme la quiebra, la liquidación total de la empresa ni el cierre de todas sus tiendas en el país.

Sin embargo, algunos trabajadores consultados por el diario La Crónica de Hoy comentaron que una de las posibles razones detrás de los cierres sería la falta de competitividad frente a otros supermercados.

Con casi ocho décadas de trayectoria y como una de las opciones tradicionales de los chilangos para adquirir utensilios para el hogar, el cierre de las sucursales de Anforama representa el fin de una etapa para una cadena que se formó en el comercio de las calles de la capital del país.