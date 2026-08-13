El paraíso de otakus y ‘gamers’: ¿Dónde está la primera tienda oficial de Bandai Namco en CDMX?

Uno de los principales atractivos de Bandai Namco Shop será la mercancía relacionada con las diferentes marcas y franquicias que forman parte del catálogo de la compañía. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

No se vayan a amontonar; también queremos nuestras figuras de Dragon Ball. Los seguidores del anime y los coleccionables tendrán un nuevo espacio para adquirir productos de sus personajes favoritos con la próxima apertura de Bandai Namco Shop, su primera sucursal en la CDMX.

Bandai Namco cuenta con productos relacionados con franquicias como Dragon Ball, Gundam, One Piece y Demon Slayer, además de líneas de coleccionables como Gashapon, Gunpla, Tamagotchi, Tamashii Nations y Banpresto, algunas de las cuales forman parte de su catálogo disponible en México.

¿Dónde estará la primera tienda de Bandai Namco en México?

La Bandai Namco Shop en la CDMX estará ubicada en Nápoles 33, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, cerca del corredor de Paseo de la Reforma e Insurgentes.

El establecimiento se encuentra junto a las oficinas corporativas Yama Insurgentes Reforma y ya aparece registrado en Google Maps, con algunas fotografías del exterior y del interior del local.

En las imágenes se observa el característico logotipo rojo de Bandai Namco Shop, además de áreas identificadas con los nombres de Gunpla y Gashapon, dos de las líneas de productos de la compañía japonesa.

Aunque el establecimiento ya está prácticamente acondicionado, Bandai Namco todavía no ha anunciado su fecha oficial de apertura.

En redes sociales de Bandai Namco México circula una imagen que podría corresponder a la sucursal, aunque no se ha confirmado una fecha oficial de inauguración. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales señalan que trabajadores del lugar habrían informado que la apertura sería el próximo 21 de agosto.

¿Qué productos venderá Bandai Namco en su tienda de CDMX?

Uno de los principales atractivos de Bandai Namco Shop será la mercancía relacionada con las diferentes marcas y franquicias que forman parte del catálogo de la compañía.

Entre sus principales líneas se encuentra Gunpla, nombre utilizado para los modelos de plástico de Gundam que los aficionados pueden armar y personalizar. Bandai comercializa diferentes modelos y escalas de estos kits en el mercado mexicano.

También están los Gashapon, máquinas que entregan pequeñas figuras y otros artículos coleccionables dentro de cápsulas. En México, el catálogo de esta línea incluye productos relacionados con franquicias de anime como Dragon Ball, One Piece, Naruto, Demon Slayer, Spy x Family, Chainsaw Man, My Hero Academia, Blue Lock, Gundam y Saint Seiya, entre otras.

Bandai también vende figuras de colección a través de sus líneas Tamashii Nations, Banpresto e Ichibansho, así como dispositivos de mascotas virtuales como Tamagotchi. Además, ofrece figuras articuladas y otros juguetes y artículos coleccionables.

Bandai Namco cuenta con diferentes conceptos de tiendas físicas alrededor del mundo, por lo que no todos sus establecimientos funcionan bajo el mismo formato. Uno de ellos es Bandai Namco Cross Store, que reúne en un mismo espacio distintas marcas y productos pertenecientes al grupo.

Las primeras Cross Store comenzaron a operar en Japón durante 2022, con establecimientos en Yokohama y Hakata. Posteriormente, el concepto llegó a otros mercados, entre ellos Reino Unido y Estados Unidos.

Con esta apertura, Bandai Namco ampliará su presencia física en México con un espacio destinado a reunir diferentes líneas de juguetes, figuras y coleccionables de la compañía japonesa.