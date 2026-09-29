Morningstar, empresa de EU, ‘voltea’ a México y deja a Sudáfrica: ‘Es la principal opción fuera de Asia’

Morningstar está evitando las acciones sudafricanas en sus carteras globales, ya que el crecimiento económico relativamente débil eclipsa las bajas valoraciones.

Eso contrasta con la postura de sobreponderación que mantiene la gestora de activos, con 375 mil millones de dólares en activos, en los mercados emergentes, siendo Brasil y México sus principales opciones fuera de Asia, según declaró Sean Neethling, director de inversiones de la firma en Sudáfrica.

El índice FTSE/JSE All Share ha caído más del 4 por ciento en términos de dólares este año y se encamina a su primera caída anual desde 2022. Esto contrasta con el repunte del 21 por ciento del índice MSCI de renta variable de mercados emergentes, impulsado principalmente por las ganancias de las empresas asiáticas relacionadas con la inteligencia artificial.

Johannesburgo se ha quedado al margen de los flujos de fondos globales debido a un crecimiento económico mediocre y a su escasa exposición al auge de la IA, según Neethling, quien supervisa carteras denominadas en rands y dólares por un valor aproximado de 60 mil millones de rands (3.700 millones de dólares).

“Si analizamos Sudáfrica a nivel empresarial, no hay muchas compañías que estén a la vanguardia de lo que impulsa los mercados en inteligencia artificial y tecnología en este momento”, dijo Neethling en una entrevista. “Sudáfrica no tiene ese factor de crecimiento que tienen muchos otros mercados emergentes en la actualidad”.

La mayor economía de África ha crecido menos del 1 por ciento anual durante más de una década, y las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Irán están afectando la producción manufacturera, comercial y minera. A principios de este mes, el Banco de la Reserva de Sudáfrica elevó los costos de endeudamiento por segunda vez este año, lo que agrava aún más la situación económica.

Las ganancias del mercado bursátil sudafricano durante el último año han sido impulsadas por los productores de oro y platino, que han perdido terreno a medida que los precios de los metales retrocedieron.

En contraste, Brasil cuenta con grandes empresas como Petrobras y Vale SA, vinculadas a diferentes fases del ciclo de las materias primas, así como con bancos bien capitalizados, señaló Neethling. México ofrece una combinación de productos industriales básicos con compañías sólidas como la embotelladora Coca-Cola Femsa, añadió.

China, la apuesta de Morningstar en mercados emergentes

China es la apuesta más firme de Morningstar en los mercados emergentes, y Corea del Sur es otra de sus principales prioridades. El mercado bursátil coreano, que ha caído un 24 por ciento desde su máximo del 22 de junio, ahora tiene un precio atractivo, según Neethling.

Aunque los compradores extranjeros puedan mostrarse cautelosos, los activos sudafricanos ofrecen valor para los inversores que utilizan rands, afirmó Neethling. Morningstar mantiene una recomendación de sobreponderación sobre los bonos del país, que presentan rendimientos atractivos en comparación con los de otros mercados emergentes y la deuda de mercados desarrollados.

“Para los inversores que utilizan rands, Sudáfrica ofrece una propuesta de valor realmente atractiva y convincente, sobre todo en el mercado de bonos, donde los rendimientos absolutos y los rendimientos al vencimiento se encuentran entre los más atractivos de los mercados emergentes, solo superados por Brasil”, dijo Neethling.