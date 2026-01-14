Profuturo alcanza la Medalla de Oro de Morningstar y consolida su liderazgo en el sistema de pensiones

Profuturo estableció un precedente en el sector financiero al convertirse en la primera y única Afore en México, además de la única institución de pensiones en América Latina, en obtener la Clasificación Medallista Oro de Morningstar, el mayor reconocimiento que otorga esta firma global especializada en análisis de fondos. Este logro sitúa a la administradora mexicana dentro de un grupo altamente selecto a nivel internacional y consolida su papel como referente en la administración del ahorro para el retiro.

Cortesía

La distinción Oro de Morningstar no responde únicamente a resultados de corto plazo. Su metodología examina la fortaleza estructural del esquema de inversión, al considerar el desempeño a lo largo del tiempo, la coherencia estratégica, la disciplina operativa y la capacidad de generar valor de forma sostenible. Bajo estos parámetros, menos del 6% de los fondos evaluados en el mundo alcanzan esta calificación, lo que refleja el alto nivel de exigencia del reconocimiento.

En este escenario, Profuturo se posiciona también como una de sólo ocho gestoras de fondos de ciclo de vida a nivel global que cuentan con esta medalla, un indicador que dimensiona la relevancia del resultado y coloca a México entre las referencias internacionales en buenas prácticas de gestión previsional.

El estudio de Morningstar identificó cinco factores determinantes del desempeño de Profuturo: procesos de inversión eficientes y replicables, generación de rendimientos sostenibles, capital humano altamente especializado, una administradora con sólidos estándares institucionales y una estructura de costos competitiva. La combinación de estos elementos ha permitido desarrollar una plataforma resistente, capaz de adaptarse a distintos entornos económicos sin comprometer el enfoque de largo plazo.

La evaluación internacional se encuentra respaldada por resultados consistentes en el ámbito local. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Profuturo se mantuvo en 2025, por octavo año consecutivo, como la Afore con los mejores rendimientos del mercado mexicano, fortaleciendo la alineación entre el análisis independiente y el desempeño regulado.

Asimismo, Morningstar subrayó el liderazgo corporativo, la trayectoria del equipo directivo y la evolución permanente de las capacidades del área de inversiones como elementos clave en la generación de resultados. Estos atributos han sido fundamentales para consolidar la confianza de los ahorradores en un entorno financiero cada vez más desafiante.

Para más de ocho millones de clientes, la Clasificación Medallista Oro representa mayor certidumbre y tranquilidad, al confirmar que su patrimonio para el retiro es gestionado bajo estándares internacionales de excelencia. Al mismo tiempo, este logro implica un compromiso adicional para Profuturo: continuar elevando el nivel de la industria, fortalecer el sistema de pensiones y contribuir al desarrollo económico del país.