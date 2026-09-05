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El ‘cónclave’ que nos importa es con la gente, dice Andy López Beltrán; continuará recorridos en Tabasco

Andy López Beltrán se prepara para las elecciones 2027, donde se postulará como candidato a diputado por el distrito VI de Tabasco.

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Andy López Beltrán afirma que la verdadera reunión que importa es con las personas, luego de ser criticado por asistir a un restaurante en la Condesa con su hermano menor. (Facebook que Andy López Beltrán).
Por Redacción

Luego de que se le criticara a Andrés Manuel López Beltrán por reunirse con su hermano Gonzalo en Magazzino, un restaurante de la Condesa, este aclaró que el único encuentro que importa es visitar a las personas casa por casa a diario.

“El “cónclave” que atendemos y nos importa es con la gente casa por casa todos los días. Desde muy pequeños nuestro padre Andrés Manuel López Obrador nos enseñó a escuchar, atender, visitar y obedecer al pueblo", escribió López Beltrán en la red social Facebook.

Acompañó el texto con un video en el que se le ve visitando a personas en distintas comunidades de Tabasco, lo que deja claro que seguirá con su recorrido rumbo a las elecciones 2027, donde será candidato a diputado por el estado.

“Al pueblo nos debemos y con el pueblo estaremos siempre agradecidos”, aseguró también en el video.

Fue a inicios de agostos cuando el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador comenzó un recorrido en el Distrito Federal 6 de Tabasco.

El objetivo del exsecretario de Organización del Comité Ejecutivo de Morena es recorrer las 170 secciones electorales, con visitas a viviendas para platicar con los pobladores y escuchar su proyecto.

EU le cancela la vida a ‘Andy’ López Beltrán

En semanas recientes, López Beltrán informó que Estados Unidos le había retirado la visa para ingresar a este país, lo que el morenista calificó como ‘politiquería’.

Afirmó que la decisión era de carácter político, “politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano”, ya que, según él, no existe razón que justifique la medida.

En la red social X López Beltrán dirigió una carta al presidente Donald Trump para conocer su opinión sobre la decisión, presuntamente ordenada por Marco Rubio y Christopher Landau.

“Me dirijo a usted con el respeto que me merece en lo personal y por su investidura para informarle que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, autodenominado ‘el quita visa’, han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos de América”, detalló.

Desde que inició el gobierno de Trump en enero del 2025, se le ha cancelado la visa estadounidense a varios políticos y funcionarios mexicanos.

Una de ellas es la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Se suma que el gobierno de EU ha señalado a políticos mexicanos por sus vínculos con el narcotráfico.

Rubén Rocha fue acusado junto con otros nueve funcionarios por haber trabajado con el Cártel de Sinaloa.

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