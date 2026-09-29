Marina del Pilar se deslinda de acusación de EU contra exesposo: ‘Solo comparten el interés por su hijo’

'El único interés que comparte es el bienestar de su hijo', indicó en un comunicado. (Foto: Cuartoscuro)

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se deslindó este martes 29 de septiembre del que fuera su marido hasta noviembre del 2025 tras la acusación del gobierno de Estados Unidos de estar ligado con el Cártel de Sonora.

Tras la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de 46 personas ligadas al Cártel de Sinaloa, específicamente de la fracción “La Mayiza”, listado donde se incluye al exfuncionario Carlos Torres Torres.

“La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres. El único interés que comparte es el bienestar de su hijo”, se detalla en un comunicado.

De igual manera, se especifica que la mandataria no figura entre las personas sancionadas por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros, por sus siglas en inglés).

EU sanciona a personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a casi cincuenta personas que actúan como líderes o facilitadores del mexicano Cartel de Sinaloa, según anunciaron este martes.

Entre las 21 personas y 25 entidades sancionadas se encuentran “el líder del cartel, Ismael Zambada Sicarios (alias ‘Mayito Flaco’), algunos miembros de su círculo más íntimo, y los líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos que permiten que el Cartel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México”, explicaron desde el Departamento del Tesoro en un comunicado.

“Nuestro mensaje es claro: la Administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cartel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”, aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En este sentido, “y en consonancia con la promesa del presidente Trump de eliminar los carteles”, la OFAC resume en el comunicado su labor contra “grupos criminales” y destaca que ha llevado a cabo “más de 30 acciones dirigidas a más de 400 personas y entidades desde principios de 2025”.

Además, y para eliminar a las figuras clave de los carteles, el Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado ofrece hasta cinco millones de dólares “por información que conduzca al arresto de los jefes de plaza de Tijuana Alfonso Arzate García (‘Aquiles’) y René Arzate García (‘La Rana’) y de Mexicali, Juan José Ponce Félix (‘el Ruso’)”.

Con información de EFE