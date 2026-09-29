Red Sox vs. Yankees HOY: ¿A qué hora y dónde VER Juego 1 de Comodines en la MLB?

Boston y Yankees arrancan su Serie de Comodines en los playoffs de la MLB (Fotoarte: El Financiero / Créditos: MLB, IA Gemini).

La rivalidad entre Boston Red Sox y New York Yankees vuelve al diamante para las Series de Comodines de la MLB 2026 en un duelo que promete máxima tensión desde el primer lanzamiento con un boleto a las Series Divisionales de la Liga Americana en juego.

Los Yankees enfrentan una ausencia de gran peso: Aaron Judge no está disponible en el roster debido a una lesión en la pantorrilla derecha.

¿A qué hora juegan Red Sox vs. Yankees en el Juego 1 de Comodines?

El Juego 1 de la Serie de Comodines de la MLB entre Boston y Nueva York se disputa este martes 29 de septiembre. Los Yankees son locales durante toda la serie al mejor de tres por su mejor posición en la clasificación.

El duelo tendrá a Payton Tolle como abridor de Boston y a Cam Schlittler como pitcher inicial de Nueva York. El derecho de los Yankees terminó la temporada regular con efectividad de 1.95 y 239 ponches.

La transmisión del primer encuentro estará disponible en ESPN2 y Disney+ para México:

Juego: Boston Red Sox vs. New York Yankees

Boston Red Sox vs. New York Yankees Serie: Comodines de la Liga Americana, Juego 1

Comodines de la Liga Americana, Juego 1 Fecha: martes 29 de septiembre

martes 29 de septiembre Hora: 6:00 PM

6:00 PM Transmisión: ESPN2 / Disney+

ESPN2 / Disney+ Sede: Yankee Stadium

¿Cómo llegan los Yankees al Juego 1 contra Red Sox?

Nueva York terminó segundo en el Este de la Liga Americana con marca de 93-68, detrás de Tampa Bay, y tiene la ventaja de jugar los tres partidos en el Yankee Stadium.

La principal novedad es la ausencia de Judge, quien quedó fuera del roster por una distensión en la pantorrilla derecha. El tres veces MVP de la Liga Americana apenas disputó 66 encuentros esta campaña, con .241 de promedio, 18 jonrones y 41 carreras impulsadas.

Judge intentó convencer al cuerpo técnico después de realizar práctica de bateo el lunes, pero no fue incluido. En su lugar, Nueva York contará con Giancarlo Stanton, quien vuelve al roster como opción para batear de emergente después de permanecer fuera desde abril.

Lineup de Yankees para la Serie de Comodines

Con Cam Schlittler como pitcher abridor, esta es la novena de Nueva York esta noche:

1B: Paul Goldschmidt

Paul Goldschmidt DH: Ben Rice

Ben Rice RF: Heliot Ramos

Heliot Ramos LF: Cody Bellinger

Cody Bellinger SS: George Lombard Jr.

George Lombard Jr. 3B: Amed Rosario

Amed Rosario 2B: Anthony Volpe

Anthony Volpe CF: Spencer Jones

Spencer Jones C: Austin Wells

¿Cómo llegan los Red Sox contra Yankees?

Boston terminó tercero en el Este de la Liga Americana con registro de 87-75 y tendrá enfrente a un rival al que ya enfrentó en la Serie de Comodines del año pasado.

El encargado de abrir el primer juego es Payton Tolle, quien terminó la campaña con marca de 9-6, efectividad de 3.03 y 171 ponches en 148 2/3 entradas. Contra los Yankees tuvo actuaciones destacadas durante la temporada.

Los Medias Rojas también tendrán disponibles a Sonny Gray y al venezolano Ranger Suárez para la serie. Además, Garrett Crochet fue activado y estará disponible desde el bullpen.

Luneup de Red Sox para la Serie de Comodines

Estos son los hombres elegidos por los Red Sox con Payton Tolle como su lanzador: