Samuel García se deslinda de despacho familiar tras investigación de FGR: ‘No tengo nada que ver’

Samuel García sostuvo que el servicio fue prestado hace cinco años y conforme a la Ley de Ingresos de la Federación.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, rechazó tener relación con GMA Firma Jurídica y Fiscal, despacho de su padre y su medio hermano que recibió más de 15 millones de pesos por servicios profesionales de Maquiladora de Lubricantes S.A. de C.V., empresa investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Luego de que se diera a conocer que la FGR mantiene una investigación sobre la empresa, García publicó un video en sus redes sociales en el que negó haber facturado servicios a la compañía y aseguró que el trabajo realizado por el despacho se hizo conforme a la legislación fiscal.

“Portada número doscientos de El Norte: Samuel factura servicios a petrofacturera. Mentira, niego categóricamente”, afirmó el mandatario al referirse a la información difundida en medios.

García sostuvo que él “no tiene nada que ver con esa firma” y señaló que, según la información que recibió, se trató de un servicio prestado cinco años atrás y respaldado por la Ley de Ingresos de la Federación.

¿Qué dijo Samuel García sobre el despacho de su familia?

En su mensaje, el gobernador explicó que consultó el tema después de conocer la información publicada y que le informaron que el servicio contratado por Maquiladora de Lubricantes S.A. de C.V. estaba relacionado con estímulos fiscales contemplados en la legislación federal.

“Es un servicio de hace cinco años, se dio conforme la Ley de Ingresos de la Federación”, dijo.

García explicó que dicha legislación contempla estímulos fiscales para distintos contribuyentes y mencionó específicamente disposiciones relacionadas con gasolineras y transportistas, así como mecanismos para acreditar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“Entiendo que es un servicio que va en ese sentido, conforme a la ley, y que además ya en tribunales fue resuelto y soportado legalmente”, agregó.

El gobernador también afirmó que el servicio no fue prestado directamente al empresario Jesús Ricardo Puente Díaz, accionista y apoderado de Maquiladora de Lubricantes, sino a través de un despacho contable.

“De nuevo, Norte, ya basta”, expresó García y pidió que se le otorgue derecho de réplica cuando sea mencionado en una publicación.

Maquiladora de Lubricantes pagó 15 mdp a GMA

De acuerdo con documentos y facturas citadas por Reforma, GMA Firma Jurídica y Fiscal expidió ocho comprobantes a nombre de Maquiladora de Lubricantes entre el 24 de noviembre de 2021 y el 24 de marzo de 2022.

Los documentos registran pagos por concepto de “honorarios por servicios profesionales” que en conjunto ascienden a 15 millones 59 mil 957 pesos. Las facturas fueron identificadas como vigentes en los registros consultados para la investigación.

Maquiladora de Lubricantes S.A. de C.V. aparece como uno de los principales clientes del despacho durante el periodo de 2021 a 2026, al ubicarse como su sexto mayor ingreso de acuerdo con la facturación revisada.

¿Por qué investiga la FGR a Maquiladora de Lubricantes?

La empresa forma parte de una investigación federal por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada relacionadas con un supuesto esquema de lavado de activos provenientes de delitos en materia de hidrocarburos.

Jesús Ricardo Puente Díaz, identificado por la FGR como “petrofacturero”, fue detenido el 28 de mayo de 2026 en Nuevo León y posteriormente vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La investigación está identificada con la carpeta FED/SEIDO/UEIARVTAMP/0000308/2021, mientras que la causa penal corresponde al número 123/2026, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.