PAN acusa que Cruz Pérez, virtual candidato de Morena en Chihuahua, tiene vínculos con el huachicoleo

Se le preguntó si él hubiera querido competir mejor con su compañera en el Senado y descartó que fuera diferente. (Foto: Cruz Pérez / X)

Mario Vázquez, senador del PAN y aspirante a la gubernatura en Chihuahua, afirmó que la decisión de Morena de colocar a Cruz Pérez como su candidato, y no a la senadora Andrea Chávez, da cuenta de un acuerdo cupular.

“Se decide cupularmente, desde el centro del país, el destino de Chihuahua”.

Afirmó que seguramente pesó el respaldo de Adán Augusto López Hernández, senador de Morena y señalado de vínculos con el huachicol, hacia la senadora; sin embargo, el actual alcalde Cruz Pérez también tiene vínculos con ese delito.

“Hace apenas unos días fue aprehendido un empresario gasolinero, acusado de huachicol, y es el socio principal de Cruz Pérez”, resaltó.

PAN asegura conocer a Cruz Pérez por su pasado en el partido

Se le preguntó si él hubiera querido competir mejor con su compañera en el Senado y descartó que fuera diferente.

“No, la verdad que era lo mismo; al final de cuentas representan exactamente lo mismo”, señaló.

Descartó que Cruz Pérez tenga alguna ventaja, por tener también pasado panista.

“Lo conocemos perfectamente, conocemos sus deficiencias, sus fallas, su forma de actuar. Le hemos ganado otras competencias a Pérez en Chihuahua y yo en lo personal como expresidente del Comité Directivo Estatal”.

El senador también se pronunció por la reforma electoral en Chihuahua, que permite a los ciudadanos elegir de manera libre y sin interferencia del crimen organizado.

“La Corte tendrá hoy que decidir si la ley o la reforma que se hizo en Chihuahua relativa a la protección del derecho de los ciudadanos a elegir en libertad y sin violencia y sin dinero del crimen organizado se privilegia, o continúan defendiendo esa posición de socios del crimen organizado, de narcogobierno, narcopartido, que hoy ostentan”.

Morena elige a Cruz Pérez como virtual candidato a la gubernatura de Chihuahua

Rumbo a las elecciones de 2027, Morena definió el lunes a las personas que encabezarán la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía.

En uno de los anuncios más esperados de la noche, Morena informó que Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, será el coordinador de defensa de la 4T en Chihuahua.

Con ello, el funcionario morenista se perfilará como candidato a la gubernatura de Chihuahua, a la espera de hacer transición y vencer al PAN.