Muere Otto Sirgo, actor de ‘Rosa Salvaje’, ‘Sortilegio’ y ‘Lazos de amor’, a los 79 años

El actor Otto Sirgo también participó en series como 'Ingobernable', protagonizada por Kate del Castillo. (Foto: Cuartoscuro)

Murió el actor Otto Sirgo, conocido por aparecer en telenovelas mexicanas como Rosa Salvaje, Sortilegio y Lazos de Amor, a los 79 años, informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

“Se comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio el intérprete Otto Sirgo, quien además fue un eterno colaborador de esta asociación (...) Tiene una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión”, se lee en el comunicado.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente detalles sobre las circunstancias o la causa de la muerte del actor.

¿Quién fue el actor Otto Sirgo?

Otto Sirgo nació el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, y desarrolló prácticamente toda su carrera artística en México, donde se mudó cuando todavía era bebé. Además de desempeñarse como actor, también trabajó como director, tanto en televisión como en teatro y cine, y se convirtió en un rostro conocido de las telenovelas mexicanas.

“Es aquí donde existe una confusión, soy de papá cubano, mamá mexicana, nací allá, pero soy mexicano de toda la vida. Mis papeles, mi nacionalidad es aquí, el asunto es que en el 68 salió una ley de que si el papá extranjero fallecía, por derecho, si la mamá era mexicana se daba la nacionalidad”, explicó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Cuando era niño, regresó a Cuba durante 4 años, pero volvió a México y nunca más regresó a la isla donde nació.

Antes de convertirse en actor, estudió Ingeniería electrónica en el plantel de Zacatenco, del IPN, pero la dejó porque “los números no son para él”, después entró Administración de empresas turísticas, licenciatura que terminó con uno de los mejores promedios de su generación.

El actor de telenovelas mexicanas fue apoyado por su mamá para ingresar a la actuación, pues lo recomendó con diferentes productores de cine y teatro.

Su trayectoria artística a las cámaras comenzó gracias a un comercial de cigarros en la década de 1960. Su primer proyecto importante fue en la película La maestra inolvidable, mientras que posteriormente amplió su trabajo hacia la televisión. Entre sus primeros papeles los hizo en producciones como El monasterio de los buitres y Nosotros los pelados.

Otto Sirgo no siempre se dedicó a la actuación, anteriormente hizo una carrera en Administración de empresas turísticas. (Foto: Cuartoscuro) (Felipe Castellanos)

En 1972 se casó con Maleni Morales, actriz que murió en 2020. Fue Otto Sirgo quien compartió la notiica de la muerte de su esposa.

¿En qué telenovelas y películas participó Otto Sirgo?

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, participó en numerosas producciones. Uno de sus papeles más recordados fue el de Eduardo Rivas en Lazos de amor (1995), telenovela protagonizada por Lucero. También estuvo en Rosa Salvaje, El alma no tiene color, Por un beso, Niña amada mía, Un gancho al corazón y Sortilegio, donde interpretó a Jorge Krüger.

Su trabajo continuó durante las siguientes décadas con producciones como

Ni contigo ni sin ti

Por ella soy Eva

Lo que la vida me robó

Tres veces Ana

Enemigo íntimo

Falsa identidad

Vencer el pasado

Además de actuar, Otto Sirgo desarrolló una trayectoria como director. Estuvo detrás de producciones televisivas como Dos mujeres en mi casa, Buscando el paraíso, Agujetas de color de rosa, El alma no tiene color y algunos episodios de Mujer, casos de la vida real.

Otto Sirgo también fue director de diferentes proyectos televisivos. (Foto: Cuartoscuro) (Francisco Rodríguez)

¿Qué problemas de salud tuvo Otto Sirgo?

El famoso reveló que tenía dificultad en el equilibrio y por ello dejó de salir, pero nunca mencionó tener algún otro padecimiento.

“Es muy chistoso porque mi salud y en mi cuerpo todo está perfecto, excepto mi equilibrio, ya me lo han tratado médicos diferentes y no pasa nada. Ya me estoy acostumbrando a esto”, mencionó en una entrevista para Televisa.

En 2022 fue sometido a una cirugía por cataratas, pero se recuperó de manera eficiente.

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano en 2020 señaló que presentaba tos de fumador a donsecuencia del consumo de cigarro.