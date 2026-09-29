Reducción al presupuesto de servicios a la navegación representa riesgo alto para seguridad: CANSO

Los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) tendrán una reducción del 73 por ciento en el presupuesto 2027.

LIMA.- Los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) tendrán una reducción del 73 por ciento en el presupuesto asignado para el año siguiente, una decisión que pone la seguridad aérea en un riesgo alto, refirió Javier Vanegas, director regional de la Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil (CANSO, por sus siglas en inglés).

En entrevista, Vanegas dijo que la reducción presupuestal representa un riesgo para la seguridad operacional, pues no se garantiza ni siquiera el pago de los salarios.

“A mi parecer, es un tema de riesgo y seguridad operacional increíble. Estamos hablando del 70 por ciento. Estamos hablando de seguridad, de cómo vamos a gestionar el espacio aéreo; allí comienzan a aparecer muchos inconvenientes que más adelante pueden pasar”,agregó Vanegas tras su participación en la Asamblea General Anual del ACI (WAGA).

La Secretaría de Hacienda prevé otorgar 926 millones de pesos para los servicios a la navegación en México, una caída pronunciada respecto al año previo.

El Seneam es el organismo descentralizado de la administración pública mexicana que gestiona el tránsito aéreo en el país. Además de coordinar todas las operaciones aéreas, esta organización es la encargada de garantizar la seguridad aérea y la eficiencia de los vuelos en el país.

Desde hace una década, el Seneam presenta un déficit de personal que, sumado a la falta de presupuesto, representa complicaciones para la gestión de la seguridad aérea en el país.

El déficit de controladores aéreos en México

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (Sinacta), en México faltan al menos 500 nuevos controladores de tráfico aéreo, una situación que se ha acentuado con el paso de los años y que no solo se presenta en el país, sino en toda la industria aérea.

Vanegas dijo, a propósito del déficit de controladores, que este es uno de los retos más importantes de los servicios de navegación aérea, además de la adaptación a los fenómenos climáticos que están generando nuevas contingencias para las operaciones aéreas en la región de América Latina.

“No solamente controladores, sino también pilotos. Necesitamos personal capacitado.

“Necesitamos también ingenieros porque ya todo no estoy ecosistema de aviones está cambiando. Ya no es como antes; por ejemplo, hablando del tránsito aéreo, ya no solo controlamos aviones, sino que gestionamos”, refirió el director de CANSO para la región.