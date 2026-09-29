Sanciones de EU a ‘El Mayito Flaco’: Esta es la lista de empresas y personas señaladas

EU sanciona a ‘El Mayito Flaco’ y su red: estas son las empresas y personas señaladas. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Departamento del Tesoro/Shutterstock)

La estructura de La Mayiza fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, desde la cabeza de la organización, Ismael Zambada Sicairos, ‘El Mayito Flaco’, y sus operadores y jefes de plaza, hasta familiares presuntamente vinculados con el lavado de dinero.

La lista empieza con Ilia Elizabeth Félix Rivera, presunta facilitadora financiera de La Mayiza y pareja de Pedro Humberto Martínez Rodríguez, ‘El Gordo Flubber’, presunto colaborador de Alfonso Arzate García, ‘Aquiles’, y René Arzate García, ‘La Rana’, presuntos jefes de plaza de Tijuana, Baja California.

Félix Rivera es dueña de la casa de cambio Galerías Centro Cambiario, que utilizarían para recolectar “grandes” cantidades de dinero del narcotráfico, realizar transacciones espejo y transferir los fondos a México.

“El anterior propietario de la casa de cambio y exesposo de Félix, Omar Guadalupe Ayón Díaz (Ayon), fue arrestado por lavar más de 45 millones de dólares a través de casas de cambio para el Cártel de Sinaloa”, asegura el Departamento del Tesoro.

Estos son los principales líderes de La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de EU. (Departamento del Tesoro de EU)

La red de lavado de dinero de La Mayiza

El alcance del grupo criminal comandado por el hijo de ‘El Mayo’ Zambada toca a una serie importante de empresas, que están bajo el dominio de prestanombres.

Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices son dueños de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que supuestamente lavan dinero para el Cártel de Sinaloa y ‘La Rana’.

El Departamento del Tesoro incluyó a los hermanos Jerónimo Javier y Jorge Mario Vera Ayala por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico a La Mayiza.

Entre las empresas que forman parte de la red para el lavado de dinero, por presuntamente estar controladas o dirigidas, directa o indirectamente, por Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, están:

Grupo Baja Fixer, SA de CV;

Inteliproof Efficient, S. de RL de CV;

Capital Privado Baja, SAPI de CV;

Capital Privado Bursátil, SA de CV;

Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, SA de CV;

Conciertos y Espectáculos Inhouse, SAPI de CV;

Wermak Publired, SA de CV;

Holistic Wellwaves, S. de RL de CV;

Proyecto Alerta Verde, SAPI de CV;

Videovigilancia Colaborativa, SAPI.

En tanto, Jerónimo Javier Vera Ayala estaría detrás de las empresas:

Xolo Gas de Baja California, S. de RL de CV;

Lthings Mexico, S. de RL de CV;

Codesuam, S. de RL de CV;

Grupo Baja Firme, SA de CV.

Facilitadores políticos vinculados a La Mayiza

En total, fueron incluidas 21 personas y 25 empresas en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que incluyó a facilitadores políticos presuntamente vinculados con Los Rusos, un brazo armado de La Mayiza.

Ello incluye a los hermanos Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, y Luis Alfonso. A la par, Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.