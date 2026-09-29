EU liga al exesposo de Marina del Pilar, gobernadora de BC, con ‘La Mayiza’ del Cártel de Sinaloa

Estos son los líderes de La Mayiza, facción del Cartel de Sinaloa, en Baja California, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de EU.

Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por vínculos con La Mayiza, informó este martes 29 de septiembre.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que las sanciones alcanzan a 21 personas que “actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa”.

El Gobierno de EU señaló que las personas son “operadores de lavado de dinero y políticos corruptos que permiten al Cártel de Sinaloa operar con impunidad a escasos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México”.

Estos son los principales líderes de La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de EU. (Departamento del Tesoro de EU)

¿Quién es el líder de Los Rusos ligado a Carlos Torres Torres?

El Departamento del Tesoso asegura que Carlos Torres encabeza un “esquema de narcocorrupción” vinculado con Los Rusos, una facción de La Mayiza que opera en Tijuana.

La Administración de Donald Trump explica que funcionarios del Gobierno de Baja California protegen a este grupo de “la intervención de las fuerzas del orden y otras perturbaciones”.

“Carlos Torres es un operador político que mantiene una alianza con Juan Jose Ponce Felix ‘El Ruso’. Utiliza su influencia política para facilitar las actividades y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y de las fuerzas del orden en Baja California”, afirma.

Según el Departamento del Tesoro, Carlos Torres es ayudado en ese esquema de narcocorrupción por su hermano, Luis Alfonso Torres Torres.

EU también confirmó que la revocación de la visa de Carlos Torres, reportada en mayo de 2025, obedeció a la investigación de sus actividades para ayudar a La Mayiza.

En este esquema de narcocorrupción también participa Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, quien presuntamente recibió sobornos de ‘El Ruso’ para controlar a la policía del municipio.

“Carlos Torres recibía pagos mensuales de Mendívil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado. Luis Torres era el encargado de recibir dichos sobornos y de lavar los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas”, detalló el Departamento del Tesoro.